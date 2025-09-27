Головна Світ Політика
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії
фото: Збройні сили Швеції/Reuters

Країни альянсу ділять інцидент на «технічну помилку» та «політичний сигнал»

У Північноатлантичному альянсі досі немає єдиної позиції щодо недавнього інциденту в естонському небі, коли три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BILD.

За даними Bild, країни Східної та Північної Європи розглядають цей випадок як свідому провокацію Москви. На їхню думку, озброєні літаки навмисно влетіли в повітряний простір Естонії на глибину до п'яти кілометрів і залишалися там близько 12 хвилин.

Натомість Німеччина та деякі держави Західної й Південної Європи за зачиненими дверима припускають, що могло йтися про помилку пілотів. Один із високопосадовців у Берліні заявив, що пілоти могли «промахнутися» на кілька кілометрів, не втримавши курс у вузькому коридорі міжнародного повітряного простору між Фінляндією та Естонією.

Москва наполягає, що її літаки перебували виключно у міжнародному повітряному просторі й жодних порушень кордонів не було. Попри це, російський МЗС викликав дипломатів із Великої Британії, Франції та Німеччини, аби пояснити суть маневру й водночас пригрозити подальшими діями, якщо НАТО продовжить підтримку українських ударів по цілях на території Росії.

Так, як зазначає BILD, розбіжності в оцінках події всередині НАТО відображають ширший політичний поділ між країнами Альянсу щодо підходу до Росії.

Як стало відомо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю. Міністр сказав, що «двері завжди відчинені для союзників».

До слова, Швеція оприлюднила фотографії російських літаків, які порушили кордон Естонії. Агентство Reuters отримало від Збройних сил Швеції кілька фотографій російських винищувачів МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

