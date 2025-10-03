Головна Світ Соціум
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
фото з відкритих джерел

У Копенгагені обговорили заборону на дрони, але експерти вважають, що Росія знайде нові способи перевірити оборону Європи

Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Кількість установок, які необхідні для захисту, величезна, а те, що є на сьогодні, дуже мало», – каже Германсен. Він зазначив, що навіть для одного аеропорту потрібно встановити кілька систем виявлення, і цього недостатньо для створення справжньої оборонної «стіни».

Германсен підкреслив, що для забезпечення належного захисту критично важливої інфраструктури Європі необхідно буде інвестувати значно більше ресурсів у подібні технології. Він також зазначив, що іноземні уряди вже звертаються з запитами про придбання таких систем, які зараз активно використовуються українськими військовими для захисту від російських дронів.

Ці попередження стали ще більш актуальними після того, як російські дрони нещодавно атакували кілька європейських міст, зокрема північне місто Ольборг у Данії. Повітряний простір був закритий на кілька годин, що ще раз підтвердило високу вразливість Європи до таких атак.

«Аеропорти по всьому світу забули про цю загрозу. Роками ніхто цим не переймався, але зараз аеропорти виявилися надзвичайно вразливими», – заявив Германсен, наголошуючи на необхідності негайного реагування.

Також зазначається, що загроза з боку БпЛА не обмежується лише атакою на аеропорти чи міста. Згідно з повідомленнями, російські дрони нещодавно були помічені над військовими базами на півночі Німеччини. Проте, попри виявлені інциденти, деякі європейські країни не поспішали публічно звинувачувати Росію у цих нападах. Однак у Копенгагені вже введено обмеження на використання дронів, а військові патрулюють узбережжя Данії.

На зустрічі в Копенгагені обговорювались нові заходи безпеки, зокрема введення заборони на використання дронів по всій країні та посилення охорони за допомогою нових технологій. Однак, за словами експертів, Росія, ймовірно, адаптується до цих нових обмежень і знайде нові способи перевірити оборону Європи.

Як стало відомо, Україна готова брати участь у проєкті «стіна дронів».

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід.

Як повідомлялося, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.

