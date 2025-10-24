Головна Світ Політика
Китай анонсував візит Сі Цзіньпіна до Південної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай анонсував візит Сі Цзіньпіна до Південної Кореї
Закордонну поїздку китайського лідера анонсував речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь
фото: mfa.gov.cn/МЗС Китаю

На саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва китайський лідер зустрінеться з Трампом

Південна Корея готується до саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому очікується зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap News Agency.

Саміт відбудеться наступного тижня в місті Кьонджу. За даними ЗМІ, президент Південної Кореї Лі Чже Мен проведе переговори з Дональдом Трампом 29 жовтня, а з Сі Цзіньпіном – 1 листопада.

Закордонну поїздку глави держави на брифінгу анонсував речник МЗС КНР Ґо Цзякунь. Це буде другий державний візит Сі до Південної Кореї за 11 років.

«На запрошення президента Республіки Корея Лі Чже Мьона голова КНР Сі Цзіньпін із 30 жовтня по 1 листопада відвідає південнокорейське місто Кьонджу для участі у 32-й зустрічі лідерів країн АТЕС та здійснить державний візит до Південної Кореї», – сказав посадовець, якого цитує «Укрінформ».

Стосовно зустрічі голови КНР із президентом США, який також візьме участь у саміті АТЕС, дипломат сказав, що китайська сторона надасть інформацію пізніше. «Китай і Сполучені Штати підтримують тісну комунікацію стосовно цього питання. Китай оприлюднить відповідну інформацію пізніше», – пообіцяв речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту.

Згодом китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.

Теги: Південна Корея Сі Цзіньпін Китай переговори

