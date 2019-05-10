«Баби ще народять». Чому 9 травня може бути «святом» тільки для неадекватів

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нормальна людина святкувати таку «перемогу» не може

О том, как «ковалась великая Победа» в формате «русские бабы еще нарожают», давно известно. Меня в свое время в этом плане потряс фрагмент из мемуаров Н.Никулина «Воспоминания о войне»:

«Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров — наперечет. Шли в бой необученные новобранцы…

— Атаковать! — звонит Хозяин из Кремля.

— Атаковать! — телефонирует генерал из теплого кабинета.

— Атаковать! — приказывает полковник из прочной землянки.

И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире.

Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом — а они все идут и идут, и нет им конца».

(конец цитаты).

А недавно встретил упоминание о том, что вермахт имел специализированные санатории для психологической реабилитации именно пулеметчиков.

…И вот вопрос. Когда твой противник, при всей своей идеологической обработке, в прямом смысле сходит с ума от того, сколько людей ему приходится уничтожать ежедневно – как мы можем назвать тех советских «стратегов-творцов Победы», кто не умел воевать иначе? Кто «ковал Победу», ежедневно отправляя под «циркулярки» тысячи и тысячи чужих сыновей? У меня приличных слов нет.

Сегодняшний день может быть «праздником» только для горстки неадекватов. Для нормального человека – едва ли.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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