Ми маємо більш уважно висловлювати формулювання – прессекретарка Зеленського про скандальну заяву шефа



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Юлія Мендель прокоментувала висловлювання президента Володимира Зеленського щодо втратою Росією контролю над бойовиками

Своїм висловлюванням 7 червня президент Володимир Зеленський вказав, що саме Росія спричинює конфлікт на Донбасі. Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель.

«Цим висловлюванням президент ще раз підкреслив позицію України про те, що Росія контролює весь конфлікт і спричинює конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли би створити такий великий інтерес до цієї фрази», - уточнила Мендель сьогодні на брифінгу.

Так вона прокоментувала заяву Зеленського щодо артобстрілу бойовиками біля Новолуганського. Тоді президент сказав, що ці обстріли свідчать про втрату Росією контролю над найманцями, що викликало здивування серед українців.

«Міжнародними організаціями визнано те, що Росія, як країна-агресор, контролює збройні угруповання на території окупованого Донбасі. Йшлося про те, що коли йшлося про ескалацію конфлікту, то президент мав на увазі, що Росія має взяти контроль. Він закликав до того, щоб було зменшення пострілів. У нас зараз існує юридична колізія: Україна відстоює ту точку зору, що в тристоронній контактній групі існує лише три сторони, тому що ми говоримо, що немає «очільників ДНР та ЛНР». Росія ж заявляє, що є РФ і (окремо – Ред.) «очільники ДНР/ЛНР», - намагалась розтлумачити позицію президента Юлія Мендель.

В кінці вона додала, що «маємо бути більш уважними до того, як відбуваються формулювання».

Нагадаємо, 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС в районі селища Новолуганське Донецької області (застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм). Українські військові відкрили вогонь у відповідь, знищивши вогневі точки збройних формувань РФ. Тоді загинуди двоє українських військових, а восьмеро отримали поранення.