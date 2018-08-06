Візит Кирила до патріарха Варфоломія: у Москви вже не залишилося жодних шансів на успіх

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вселенський патріарх Варфоломій

Напередодні візиту до Вселенського патріарха варто чекати всіляких провокацій в Україні

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В конце августа 2018 года Московский патриарх Кирилл (Гундяев) хочет встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Как сообщает греческое церковное издание Vima Orthodoxias, патриарх России встретится с Варфоломеем, чтобы обсудить «проблемы» с предоставлением автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

Однозначно, цель визита - последняя показательная попытка, именно попытка, а не шанс, потому что шансов у Москвы уже нету никаких, надавить на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по «украинскому вопросу» накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1-3 сентября.

При этом, личная поездка патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) на Фанар к Варфоломею указывает на то, что Москва уже исчерпала все свои аргументы и прекрасно понимает, что проиграла эту «шахматную партию» в чистую.

Кроме того, в Кремле очень не довольны РПЦ и ФСБ РФ за провал такого стратегического направления, который наносит сокрушительный удар по «руSSкому миру» в Украине.

Этим, сразу же, воспользовались конкуренты из другой «Башни Кремля» дав команду раскручивать этот провал Гундяева и Бортникова в российском информационном пространстве.

РПЦ-ФСБ в лице Гундяева и Бортникова недооценили угрозу на начальном этапе, потому что «православная пятая колонна» в Украине в лице народного депутата В.Новинского и экзерхата РПЦ в Украине докладывали, что все под контролем, это очередной «фарс» украинских властей и мы все порешаем - давайте только деньги и чем больше тем лучше.

Когда же, в Москве стало понятно, что это не очередной «фарс», инициатива была стратегически потеряна, и в бой, но поздно, был брошен весь церковный и светский (российская дипломатия и спецслужбы), информационно-пропагандисткий и финансовый потенциал.

Но, как мы видим, на протяжении последних 3 месяцев, российская «гибридность» не смогла подкосить позицию Фанара и Вселенского патриарха Варфоломея лично.

Сумасшедшие деньги, исчисляемыми десятками, а то и сотнями миллионов американских долларов, выделенные и потраченные на различные зарубежные визиты и встречи, провокации, запугивания, информационные кампании и Крестный ход в Киеве имени В.Новинского просто ушли в «песок».

Тому подтверждение заявления и четкая позиция Фанара от «Матери-Церкви» до «Москва не имеет никакого отношения к Крещению Киевской Руси», а также сокрушительный удар для Москвы в виде самого массового за всю историю Украины Крестного хода в честь празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси , который состоялся 28 июля , и в котором приняла участие делегация Вселенского Патриархата.

Но вернёмся к будущему визиту патриарха РПЦ Кирилла на Фанар. Что он может предложить Вселенскому патриарху, а ничего нового. Все из набора «русского гибридного православия»:

баснословные деньги;

«гражданскую войну» в Украине на религиозной почве;

раскол мирового православия.

Поэтому визит Гундяева, над которым сгущаются тучи, больше для попытки оправдания самого себя перед Кремлём - «Я сделал все что мог». Потому что на Фанаре все эти шаги Москвы просчитаны и хорошо видны, и не способны изменить дальнейшую позицию Вселенского патриархата.

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут «аргументы» и «соответствующая картинка», от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов «притеснения верующих».

Также, Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к «дарам» из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос если не будет «Новичка»...

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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