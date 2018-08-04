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    Думки вголос

    Кирило спішить. Чому глава РПЦ вирушає до патріарха Варфоломія

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Кирило спішить. Чому глава РПЦ вирушає до патріарха Варфоломія

    Патріарх Московський Кирило наприкінці серпня має намір зустрітися із патріархом Варфоломієм

    Наприкінці серпня Московський патріарх Кирило має зустрітися з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляють грецькі джерела ( https://www.vimaorthodoxias.gr/…/sto-fanari-o-rosos-patria…/ ), а московські (англомовна версія близького до митр. Тіхона Шевкунова сайту «Православіє.ру) - підтверджують.

    Мета зустрічі - обговорення «українського питання».

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    Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня очікується засідання Священного синоду Константинопольського патріархату, а відразу після нього, 1-3 вересня, відбудеться Синакс (Архієрейський Собор) усіх ієрархів патріархату. Очікується, що «українське питання» буде в порядку денному обох зібрань

    Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня очікується чергове сесійне засідання Священного Синоду Константинопольського Патріархату, а відразу після нього, 1-3 вересня, відбудеться Синакс (Архієрейський Собор) усіх ієрархів Патріархату. Очікується, що «українське питання» буде в порядку денному обох зібрань.

    Очевидно, що візит патр. Кирила до Стамбула має на меті якщо не повністю відмовити Вселенського Патріарха від рішень щодо «українського питання», то хоча би досягти їх відкладання.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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