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Прем'єр Японії заявив про «переломну точку в історії» через війну в Україні

Олександра Садова
glavcom.ua
Прем'єр Японії заявив про «переломну точку в історії» через війну в Україні
фото з відкритих джерел

Японія цього року є головою у «Великої сімці», а тому Токіо має намір очолити обговорення та показати світові «сильну волю G7»

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що міжнародна спільнота зараз перебуває в історичній «переломній точці» через пандемію коронавірусу та бойові дії в Україні, які «вщент вражають світовий порядок». Про це повідомляє пресслужба голови уряду.

«Ми рішуче відкидатимемо спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво за допомогою сили, загрози застосування ядерної зброї та її застосування та підтримуватимемо міжнародний порядок, заснований на верховенстві права», – написав прем'єр.

Він нагадав, що Японія цього року є головою у «Великої сімці», а тому Токіо має намір очолити обговорення та показати світові «сильну волю G7». Серед проблем, що стоять перед світом, японський прем'єр назвав енергетичну і продовольчу безпеку, ядерне роззброєння і нерозповсюдження, зміну клімату тощо.

Видання Nikkei дізналося, що прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. 

Водночас Японія на два роки зайняла місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. У своєму новорічному зверненні прем'єр пообіцяв, що Токіо відіграватиме провідну роль у дипломатії у 2023 році. Минулий рік він охарактеризував як «бурхливий» через бої в Україні, поширення нового штаму коронавірусу та вбивство екс-глави уряду Сіндзо Абе. Фуміо тоді наголосив, що Японія опинилась у найважчій ситуації з часів Другої світової війни.

Японський прем'єр у середині січня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Вони обговорять бойові дії в Україні, ситуацію в Тайванській протоці та загрозу з боку КНДР. 

Окрім того, у другій половині січня Кісіда має намір відвідати Францію, Італію та Велику Британію.

Japan Times пише, що він має намір досягти консенсусу з важливих для нього питань – бойових дій в Україні та «світу без ядерної зброї».

Нагадаємо, Росія розглядає реалізацію Японії курсу на відмову від мирного розвитку країни як серйозний виклик для безпеки РФ та Азійсько-Тихоокеанського регіону загалом. Москва попереджає, що у разі продовження подібної практики «буде змушена вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз для Росії». 

Раніше повідомляли, що міністерство оборони Японії займається розробкою кількох ракет великої дальності, які зможуть нести бойовий заряд на відстань до 3 тис. км і має намір розгорнути їх у 2030-х роках.

Зазначається, що уряд розраховує створити та запустити у серійне виробництво ракету з дальністю 2 тис. км до початку 2030-х років. Гіперзвукова ракета з дальністю 3 тис. км, яка зможе досягти будь-якої точки КНДР та деяких районів Китаю, має з'явитися на озброєнні країни орієнтовно до 2035 року.

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Теги: Японія Велика сімка війна Україна росія

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