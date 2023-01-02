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Пропагандист Соловйов переконує росіян йти на смерть: потрапите у рай

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Пропагандист Соловйов переконує росіян йти на смерть: потрапите у рай
Соловйов не уточнив, за що вмирають в Україні російські окупанти
скріншот з відео

Публіка в студії традиційно підтримала пропагандиста

Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі своєї програми на каналі «Россия 1» закликав росіян не боятися вмирати, мовляв, «життя сильно переоцінене», а смерть все одно неминуча. Про це повідомили російські телеграм-канали.

«Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого. Але боятися цього, а виходячи з цього, щоб це впливало на прийняті тобою рішення...», – заявив пропагандист.

Соловйов вважає, що «жити варто тільки для того, заради чого ти можеш померти», проте не уточнив, за що вмирають в Україні російські окупанти.

Гості студії традиційно підтримали пропагандиста, говорячи, що раніше росіяни «жили одним днем», а тепер у ниє з’явилася якась «нематеріальна мрія, висока мета».

До слова, після суперечок, що виникли щодо реальності другорядних персонажів у новорічному привітанні президента РФ Володимира Путіна, постало питання й щодо двійника самого російського диктатора. Так, терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков висміяв путінських акторів

Тим часом пропагандистка Сімоньян зізналася, що найбільше боялася на Новий рік «вкрай ймовірних ударів/терактів/чого завгодно по території Росії».

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Теги: війна росія пропаганда

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