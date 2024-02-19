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Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

США хочуть змусити Європу займатися власною безпекою самотужки

glavcom.ua
«Європі потрібно буде стати більш дорослими та самостійними, хочемо ми цього, чи ні»
фото: Depositphotos

Штати готові втручатися у європейські проблеми лише у разі крайньої необхідності

На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки у повітрі відчувався історичний злам.

У кулуарах всі говорили про те, що США зміщує свій акцент безпекової допомоги з Європи на Тихоокеанський регіон. І думали, що з цим робити далі.

Дуже схоже на те, що США дійсно хочуть змусити Європу займатися власною безпекою самотужки в тих напрямках, де вони здатні. Наприклад, у збільшенні виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки, безпілотників, нарощуванні піхотних з'днань тощо.

Зокрема так видається, що Штати хочуть змусити Європу і взяти на себе основну частину допомоги Україні.

Натомість США готові надалі надавати Європі гарантії безпеки та ядерну парасольку, тобто втручатися у європейські проблеми лише у разі крайньої необхідності.

Складається враження, що єдине, що поки що утримує США в Європі – це дуже жорстка позиція України, яка весь час нагадує нашим стратегічним партнерам про їхні зобов'язання.

Так було і цього разу, коли на конференції президент Володимир Зеленський чітко сказав, що розраховує на США і не припускає думки, що вони припинять нам допомагати. У відповідь нам були надані запевнення, що американська допомога продовжиться.

Така жорстка позиція України та її керівництва змушує наших заокеанських союзників мобілізовуватися навіть в умовах внутрішньополітичної турбулентності.

Можливо, вони і хотіли би скинути з себе цей тягар. І можливо, Штатам не до Європи та нас з їніми внутрішніми проблемами та політичними іграми. Але така відверта відмова від допомоги нам з боку Штатів буде розцінена не тільки у Європі, але і серед інших демократичних країн світу вкрай негативно. Тому шанси на подальшу підтримку з боку США зберігаються досить великі.

Проте потрібно розуміти, що в таких обсягах, що ми очікуємо цього року, американська допомога може стати останньою.

Звісно, вони ще будуть надавати нам номенклатуру, яку не здатна забезпечувати Європа. Але все решта доведеться виробляти самотужки чи розраховувати на європейців.

І нам, і Європі потрібно буде стати більш дорослими та самостійними, хочемо ми цього, чи ні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США політика Європа Мюнхенська конференція з безпеки

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