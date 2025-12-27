Головна Країна Події в Україні
НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
НАТО переймає український досвід використання дронів-перехоплювачів
фото з відкритих джерел

Дрони-перехоплювачі стали пріоритетом оборонних інвестицій України

Країни НАТО активно шукають бюджетні способи боротьби з безпілотниками, орієнтуючись на успішну стратегію України. Як повідомляє Business Insider, використання дронів-перехоплювачів для знищення «шахедів» стало для Альянсу ключовим індикатором того, як змінюються сучасні воєнні конфлікти, передає «Главком».

Цього року дрони-перехоплювачі стали пріоритетом оборонних інвестицій України. Головна перевага – їхня ціна: виробництво одного такого апарата коштує приблизно $2500, тоді як вартість російського дрона-камікадзе стартує від $35 тис. Така математика дозволяє виснажувати ресурси агресора, не витрачаючи при цьому коштовні ракети ППО.

Питання доцільності використання багатомільйонних винищувачів проти дешевих БпЛА гостро постало після порушення повітряного простору Польщі та Румунії у вересні. Зараз НАТО розробляє власні аналоги перехоплювачів, оскільки вони ефективніші за мобільні вогневі групи (через більшу висоту та швидкість), але значно дешевші за традиційні системи.

Західні партнери вже активно інтегрують українські напрацювання:

  • Велика Британія оголосила про плани запустити масове виробництво тисяч дронів-перехоплювачів української розробки;
  • США також розпочали спільне з Україною виробництво цієї зброї;
  • Польща та Румунія паралельно впроваджують систему Merops, яка вже довела свою ефективність у бойових умовах в Україні, знищивши понад 1900 ворожих цілей.

Досвід України демонструє, що дрони стають не лише засобом ураження, а й основою сучасної системи протиповітряної оборони, що змушує Альянс кардинально переглядати свої оборонні стратегії.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європейський Союз не повинен згортати оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, попри зміну політичного курсу адміністрації президента США Дональда Трампа.

Рютте наголосив, що США очікують від європейських союзників більшої відповідальності у сфері безпеки, зокрема збільшення оборонних витрат.

Як повідомлялося, країна-агресор Росія розробляє нову зброю для знищення супутників Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на доповідь двох розвідувальних служб країн НАТО. 

Згідно з даними розвідки, так звана зброя зональної дії заповнюватиме орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це може вивести з ладу одразу кілька супутників, але також створює ризик катастрофічного супутньої шкоди для інших орбітальних систем.

