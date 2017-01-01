Найважливіші результати роботи парламентського комітету з протидії корупції

Вже маю відомості, що клептократи планують мене звинуватити у зв`язках з Росією

Друзі, Ваша підтримка, теплі слова, Ваші оцінки роботи парламентського комітету з протидії корупції, де я мав честь головувати - це величезний заряд натхнення, щоб надалі зробити ще більше. Оскільки я вважаю, що кожен посадовець після відставки має відзвітувати про свою роботу, зроблю це сам, зокрема, і тут. Ось 10 результатів, які я вважаю

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання комітету з протидії корупції

Вже маю відомості, що клептократи планують мене звинуватити у зв`язках з Росією

Друзі,

Ваша підтримка, теплі слова, Ваші оцінки роботи парламентського комітету з протидії корупції, де я мав честь головувати - це величезний заряд натхнення, щоб надалі зробити ще більше.

Оскільки я вважаю, що кожен посадовець після відставки має відзвітувати про свою роботу, зроблю це сам, зокрема, і тут.

Ось 10 результатів, які я вважаю найважливішими.

1. На першому засідання комітету три роки тому ми запровадили правила повної відкритості його роботи. Ми почали заздалегідь оприлюднювати на сайті комітету анонси засідань, ухвалені рішення та стенограми дискусій. Одночасно ми відкрили двері комітету для експертів, громадськості і медіа. Ще я запровадив практику оприлюднення інформації про прогульників. Разом це дозволило привернути увагу до роботи комітету, надало вагу його рекомендаціям Верховній Раді та збільшило відповідальність кожного, хто приймав рішення чи ухилявся від цього.

2. За порадою Центр Протидії Корупції у грудні 2014 року я запросив до комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України Giovanni Kessler — керівника групи з протидії відмивання коштів в ЄС. Мене підтримала фракція «Самопоміч» і рішенням Парламенту Джованні був делегований до цієї комісії. Це зіграло важливу роль у проведенні першого справжнього конкурсу з обрання посадовця такого рівня як директор НАБУ. І допомогло зупинити спробу Петра Порошенка скасувати конкурс після визначення двох фіналістів, які Банковій не сподобалися.

3. У січні 2015 року я ініціював відставку Генерального прокурора Віталія Яреми і організував збір підписів народних депутатів. За три тижні, 6 лютого, Ярема подав президенту заяву про звільнення і був звільнений.

4. У грудні 2014-лютому 2015 року я очолив робочу групу, яка підготувала закон про незалежність Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури. Цим законом ми надали САП автономію від Генпрокуратури, у Парламенту відібрали право висловлювати недовіру директору НАБУ, заснували інститут детективів і встановили їм високі зарплати. Ключову роль в розробці цих норм знову зіграла блискуча команда Центру протидії корупції на чолі з Vitaliy Shabunin та Daria Kaleniuk. Також цим законом ми дозволили затримувати топ-чиновників, які підозрюються в корупції, ще до отримання санкцій суду. І переклали на посадовців обов`язок доводити легітимність їхнього у майна. Неспроможність це зробити нами були визнана злочином під назвою Незаконне збагачення. Останні дві ідеї до законодавства України допоміг вписати David Sakvarelidze, який тоді перебрався до Києва разом з великою командою грузинських реформаторів на чолі з Міхеїлом Саакашвілі.

5. З березня по жовтень 2015 року я очолив робочу групу з розробки та проведення закону про відкритість інформації про власників нерухомості, землі, та автомобілів. Цей закон був ключовим кроком перед запровадження е-декларування. Завдяки відкриттю цієї інформації

тепер журналісти та й громадяни самостійно мають змогу контролювати яким майном володіє не лише посадовець, але й вся його родина, друзі та помічники. Велику роль у проведенні цього закону зіграли Yaroslav Yurchyshyn та Андрій Парубій з Леонід Козаченко.

6. У цей самий період у комітеті робочою групою на чолі з Сергій Лещенко та з потужною законотворчою роллю Denys Kovryzhenko був підготовлений та узгоджений з Урядом Арсенія Яценюка закон про протидію політичній корупції. Цим законом було запроваджено фінансування партій за рахунок платників податків та відкриті звітність про витрати партій.

7. У травні-липні 2015-го разом з міністром юстиції Павло Петренко ми розробили та провели закон про повноту майбутніх е-декларацій. Тепер всі посадовці повинні декларувати не лише офіційно зареєстроване на них майно, а й все, що записано на інших, але фактично перебуває в їхньому розпорядженні, плюс так звані «недобудови».

8. У вересні 2015-го за нашою домовленістю з Міжнародний фонд "Відродження" була утворена незалежна Рада громадських експертиз. Зараз вона є ключовим постачальником до комітету інформації від експертів, бізнес-асоціацій, аналітичних центрів про корупційні норми у законопроектах, що реєструються в Парламенті. Виявляти такі норми - ключове завдання нашого комітету - і за допомоги Ради громадських експертиз, яку на початку очолив Bazikalo Mykola, а згодом Sorokopud Tetiana, ми виявили корупцію у 383 законопроектах. Жодна з корупціогенна норма досі не стала законом. Я цим особливо пишаюся. Як і тим, що якщо на початку роботи автори законопроектів, де ми виявляли корупцію, пробували на мене тиснути, то в останній рік до мене приходять з проханням вивчити законопроекти до (!) реєстрації і готовністю викреслити все, де ми побачимо проблему.

9. У 2016 році головним результатом стало запровадження е-декларування. Це було б неможливим без тиску лідерів та активістів Коаліція «Декларації під контролем», Transparency International Ukraine, Громадський люстраційний комітет, Центр Протидії Корупції, АвтоМайдан - AutoMaidan та інших. Ми зупинили спроби в останній момент переписати законодавство. Ми змусили Агенцію із запобігання корупції такі оголосити старт е-декларування. Важливу роль тоді зіграла згода Корчак Наталія. А я став першим посадовцем, який подав приклад і заповнив е-декларацію, коли система лише тестувалася.

10. З першого до останнього дня я мав велику честь і користь від фактично щоденного листування, зустрічей та домовленостей планів з представниками Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, держав Балтії, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Венеціанської комісії, USAID. Я відмовився від 99% запрошень на закордонні конференції та семінари, але вироблена система координації планів та дій з міжнародними партнерами України стала величезним фактором для ухвалення, а потім і захисту розроблених нами законів. Так само як і неоціненну роль у перетворенні цих законів на реальність зіграли команди Natalie Sedletska, Дмитро Гнап (Dmytro Gnap), Denys Bihus, Oleksa Shalayskiy, Саша Дрік (Sasha Drik), Andrei Marusov, Viktor Taran, Masha Zemlyanska та Максим Опанасенко і багатьох інших. Звісно, найкращими провідниками та популяризаторами антикорупційного законодавства стали Антикорупційне бюро з Артемом Ситником та Антикорупційна прокуратура з Назар Холодницький. Захисту їх незалежності та сприянню співпраці між ними я присвятив багато часу. І пишаюся їхніми розслідуваннями проти топ-корупціонерів.

Так що, друзі, речі у кабінеті я збираю у доброму настрої.

Вже маю відомості, що клептократи планують мене звинуватити у зв`язках з Росією (Юрій Луценко покаже на прес-конференції щось на кшталт виписаного Путіним на моє ім`я паспорту чи посвідчення агента ФСБ).

Але ми їх, поза сумнівом, переможемо. І створимо доброчесне управління Україною вже найближчим часом

Джерело: блог Єгора Соболєва

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