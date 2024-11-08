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Росіянин переказав €50 на підтримку ЗСУ: як його покарали

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіянин переказав €50 на підтримку ЗСУ: як його покарали
Росіянин отримав 13 років ув`язнення за держзраду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік за два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав ЗСУ

Московський міський суд визнав росіянина Олександра Крайчика винним у держзраді та засудив його до 13 років позбавлення волі. Причиною стало те, що чоловік переказав €50 на підтримку ЗСУ. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що чоловік за два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переказав €50 до німецького банку на рахунок, відкритий на підтримку ЗСУ.

Суд засудив Крайчика до 13 років у виправній колонії суворого режиму, а також одного року обмеження волі.

Нагадаємо, що поліція міста Саки у тимчасово окупованому Криму склала на мати 10-річної школярки протокол про невиконання батьківських обов'язків. Причиною стало відео дівчинки, в якому виявили «дискредитацію» російської армії.

Раніше, на Кубані суд оштрафував 86-річного священника на 150 тис. рублів у кримінальній справі про «дискредитацію» російських військових. Зазначається, що справу проти священника Віктора Пивоварова порушили через його текст «Відповідь на питання, яке хвилює всіх сьогодні: що є ця війна?», у якому він написав: «Підірвана Каховська гідростанція забрала безліч життів і зробила затопленням неродючою майже всю Херсонську область.

Теги: росія росіяни суд державна зрада ЗСУ

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