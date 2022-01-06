Томос про автокефалію – історичний факт, який отримав всеправославне і світове визнання

Нехай Господь укріпить всіх нас у єдності та вірі!

Третій рік поспіль для нас різдвяні свята сповнені особливою радістю, адже маємо ще один привід для піднесення подяки Господу за благодіяння, якого удостоїлася наша Церква. Три роки тому під час спільної Божественної літургії у Патріаршому храмі святого Георгія у Константинополі з рук Вселенського Патріарха Варфоломія ми отримали Томос про автокефалію Православної Церкви України. У Навечір’я Різдва Христового цей історичний документ прибув в Україну і став ніби провідною зіркою, яка освітила шлях нашого духовного незалежного буття.

Вже три роки ми прямуємо цим благим шляхом, з Божою допомогою, впевнено і вірно. Незважаючи на всі виклики, безпідставні і несправедливі звинувачення, брехню й наклепи. Наданий нам офіційний документ, підписаний Його Всесвятістю та всіма членами Священного Синоду Константинопольської Церкви-Матері, засвідчує незалежність і самоврядність Православної Церкви України на рівні з усіма іншими помісними Православними Церквами світу. Томос про автокефалію – це вже доведений, незворотній історичний факт, який отримав всеправославне і світове визнання.

Лише Російська Православна Церква під приводом невизнання Томосу в односторонньому порядку розірвала відносини з Церквою-Матір’ю з цілком зрозумілих всім нам причин і прагнень. Але Бог її провідникам Суддя. Наша Церква по праву і законно перебуває у Диптиху Вселенського Православ’я, в сім‘ї Церков-Сестер. Ми завжди відкриті до діалогу і з радістю сприймаємо рішення інших Помісних Церков мати з нами канонічне спілкування. І, звичайно ж, ми дякуємо Господу за те, що в минулому році сподобив український народ ще одної історичної події – візиту Першого серед Предстоятелів Православ’я, Вселенського Патріарха Варфоломія, з нагоди 30-річчя відновлення державної незалежності.

Тож сьогодні піднесімо сердечні подячні молитви Богові за милість, яку Він нам виявив і повсякчас виявляє, утверджуючи та оберігаючи нашу Церкву на шляху її служіння. Нехай Господь укріпить всіх нас у єдності та вірі!

Слава Ісусу Христу!

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