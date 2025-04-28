Піднесімо в ці дні особливі молитви за полеглих українських воїнів

У ці дні після Великодня ми звершуємо особливе поминання наших померлих. Молитва стає духовним зв’язком із ними, нашим дарунком їм і виявом любові – адже вони вже не можуть помолитися за прощення своїх гріхів, але ми можемо зробити це для них.

Наші померлі не втрачені, не загублені, зовсім ні! Пам’ятаймо: у Бога немає мертвих, у нього усі живі, і ми віримо, що неодмінно зустрінемося з ними. Віримо – бо віримо у Христове воскресіння з мертвих і у загальне воскресіння в час другого пришестя Господа.

Піднесімо в ці дні особливі молитви за полеглих українських воїнів, які віддали життя захищаючи нас у цій війні. Помолімося за невинних жертв, жорстоко вбитих російськими військами, закатованих полонених, страчених цивільних – страчених лише за те, що вони були українцями, як і ми з вами. Молімося за спочилих рідних і близьких, за відомих нам і невідомих особисто, аби виявити щодо них любов і турботу, попіклуватися про їхню вічність.

Упокой, Господи, душі всіх від віку спочилих православних християн і всіх тих, хто своє життя віддав за волю і незалежність України, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милості потребує, і прости їм усі провини їхні, вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять!