18-й день війни. Аналіз російських «перемог»

Час все сильніше працює проти Путіна та його банди

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Несколько соображений относительно текущей ситуации. Из последней сводки украинского Генштаба следует, что противник продолжает наступление, но без ощутимых успехов и, одновременно, пытается восполнить потери и перегруппировать силы, стягивая к Украине все, что можно собрать.

В частности, в Украину переброшена 40-я бригада морской пехоты с Дальнего Востока.

Это – очередное свидетельство того, что подготовленные резервы близки к истощению

Да и, вообще, использовать морскую пехоту, элитные войска, укомплектованные полностью контрактниками, прошедшими длительную подготовку, в качестве обычных мотострелков, можно лишь в критической ситуации.

Другим свидетельством такого рода является сообщение о вербовке 16 тысяч «добровольцев» (видимо, полностью или в большинстве своем солдат армии Асада) в странах Ближнего Востока. Как они будут использованы в боевых действиях не понятно: в частности, арабы не знают русского языка и следовательно, не могут быть в обозримое время интегрированы в русские части и соединения, они просто не поймут команды.

Им незнакомы ни особенности местности, ни специфика обстановки. Обеспечить, как минимум, каждую роту переводчиками невозможно. Видимо, отводитья роль заградотрядов и карателей. Докатились!

Шойгу обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО на восточном фланге Альянса. Российским Генштабом, сообщил он, «фактически завершён план по усилению наших западных рубежей, включая … новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей». Соответственно, эти комплексы и части не попадут в Украину. Хорошая новость.

На встрече с Путиным Лукашенко долго ругал Запад и Украину и сообщил, что недруги «не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок, о чём мы с Вами договорились».

По-видимому, Лукашенко не собирается идти на поводу у супостатов, втягиваться «в бойню непосредственно» и «оголять западный участок»

Если так, то беларуские войска не будут воевать в Украине.

В пятницу начальник ГУР ВСУ сообщил, что с начала войны русские ввели в Украину 90 батальонных тактических групп. Из них 13 уничтожено; 18 – полностью утратили боеспособность.

Уничтожение БТГ предполагает, что потери убитыми и ранеными, не способными вести бой, составляют от 75 % и выше; командование частью недееспособно или ликвидировано; оставшиеся в живых разбежались, дезертируют или пытаются в одиночку или небольшими группами добраться до своих войск.

Полная потеря боеспособности означает, что выведено из строя от 50 до 60 % личного состава, управление частью (соединением) утеряно. Иными словами, за две с половиной недели боев уничтожена или выведена из строя треть российской группировки.

Это в целом соответствует количеству уничтоженных российских вооружений и военной техники, данным о потерях личного состава (в российской БТГ насчитывается 800-900 человек). Слава героям!

В настоящее время, по словам начальника ГУР, в Украине воюют 86 тысяч российских солдат и офицеров (60 БТГ + части поддержки и обеспечения). Это – серьезная сила, но для достижения военной победы ее недостаточно

И, наконец, время все сильнее работает против Путина и его банды. Подавляющее большинство экономистов уверено, что российское население почувствует болезненные последствия санкций уже через несколько недель, причем первый удар придется по сфере услуг и занятому в ней квази-среднему классу больших городов.

За этим последует остановка большей части промышленных предприятий, начиная с автопрома. Эти слои в массе своей принимали Путина, теперь будут за это отвечать.

К лету, согласно большинству прогнозов, Россия вернется в начало 1990-х годов

Новые лихие девяностые! Но тогда была надежда, маячил свет в конце туннеля, а теперь этого нет.

Как уже говорилось, имеющиеся резервы подготовленного личного состава истощаются.

Путину нужно либо соглашаться на прекращение огня, либо отменять увольнение в запас примерно половины солдат-срочников (с 1 апреля), либо проводить мобилизацию как минимум 100 тысяч резервистов.

Отмена «дембеля» чревата бунтами в армии, мобилизация резервистов не прибавит симпатии к власти, да и не приведет к быстрому результату – восстановление навыков обращения с военной техникой требует нескольких недель.

Слава Украине! Слава героям!

Джерело: блог Юрія Федорова

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