Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)

Очільник Сполучених Штатів назвав вчинок політикині «чудовим жестом взаємної поваги»

Президент США Дональд Трамп прийняв Нобелівську премію, яку йому віддала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Білий дім опублікував фото Трампа й Мачадо, на якому президент США тримає велику рамку із зображенням медалі. «Президент Дональд Трамп зустрічається з Марією Коріною Мачадо з Венесуели в Овальному кабінеті, під час якої вона вручила президенту свою Нобелівську премію миру в знак визнання та пошани», – йдеться в тексті під дописом.

Президент США та лідерка венесуельської опозиції фото: Білий дім

Як зазначає Reuters, спроба Мачадо вплинути на Трампа відбулася після того, як він відмовився призначити її лідеркою Венесуели після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

До зустрічі із Мачадо журналісти запитували Трампа, чи хоче він, щоб лідерка Венесуели віддала йому Нобелівську премію. «Ні, я цього не казав. Вона отримала Нобелівську премію миру», – відповідав президент США.

Як повідомлялося, Трамп вчинок Мачадо назвав «чудовим жестом взаємної поваги». «Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!» – написав глава Білого дому

Раніше Нобелівський комітет оголосив Марію Коріну Мачадо лауреаткою премії миру. Згодом вона відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа, заявивши, що присвячує цю премію йому. Варто зазначити, що Нобелівська премія не може бути передана, розділена або анульована.