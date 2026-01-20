Головна Світ Соціум
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 автомобілів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 автомобілей
фото: AP

Аварія стала наслідком потужного зимового шторму, що охопив значну територію США

У понеділок погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Поліція штату була змушена повністю перекрити рух в обох напрямках на південний захід від Гранд-Рапідс. За попередніми даними, внаслідок інциденту є багато травмованих, проте загиблих немає. Для евакуації водіїв та пасажирів задіяли автобуси, які доставляли людей до приміщення місцевої школи, де облаштували пункт допомоги.

Над ліквідацією наслідків катастрофи працюють численні евакуаційні служби. Як зазначають представники компанії Grand Valley Towing, пріоритетом є якнайшвидше розчищення проїжджої частини, хоча траса залишатиметься заблокованою протягом кількох годин.

Ця аварія стала наслідком потужного зимового шторму, що охопив значну територію США. Національна метеорологічна служба попередила про екстремальні морози та снігопади у низці штатів – від Міннесоти до Нью-Йорка. Напередодні негода дісталася навіть Флориди, а в ніч на вівторок у південних регіонах країни очікується зниження температури до мінусових позначок.

Нагадаємо, північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. 

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.

Як відомо, негода спричинила масштабні перебої в авіасполученні Нідерландів. У п’ятницю, 2 січня, один із найбільших європейських хабів – аеропорт Схіпгол поблизу Амстердама – зіткнувся із наслідками сильних снігопадів та шквального вітру. За даними nltimes.nl, через складні метеоумови загалом було скасовано або затримано близько 450 авіарейсів.

Ситуація почала погіршуватися ще зранку: авіаперевізники були змушені скасувати понад сотню рейсів на приліт та виліт. Ще понад 330 літаків вилетіли або приземлилися із суттєвим відхиленням від графіка – затримки тривали від кількох хвилин до кількох годин. Схожі проблеми спостерігалися і в інших регіональних летовищах, зокрема в Ейндховені та аеропорту Роттердам-Гаага.

