Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів

Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
Зеленський повідомляв, що не планує їхати у Швейцарію через критичну ситуацію в енергетиці
фото: Офіс президента

Глава держави закликав українських посадовців «займатися ситуацією в країні»

Президент України Володимир Зеленський поговорив з українською делегацією, які перебувають у США. За словами глави держави, вони активно працюють з американською стороною та європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить – реальні результати для України – Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів», – каже він.

Глава держави закликав посадовців «займатися ситуацією в країні». «Кожен посадовець, місцева влада, всі очільники державних компаній, енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, у селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати», – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

