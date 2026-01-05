Головна Світ Політика
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю

Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
У воді видно вибухові бочки, встановлені тайванськими військовими
фото: Reuters

Дії Трампа у Венесуелі можуть бути використані Сі Цзіньпіном у майбутньому як виправдання для тиску на Тайвань

Військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Пекін офіційно засудив дії Трампа, назвавши їх порушенням міжнародного права. Державне агентство «Сіньхуа» охарактеризувало атаку як «хижий порядок», що базується виключно на інтересах США, а не на правилах.

Аналітики Міжнародної кризової групи вважають, що ця ситуація дає Китаю «дешеві боєприпаси» для контрзвинувачень. Тепер Пекін може апелювати до того, що США самі ігнорують міжнародне право, коли їм це вигідно.

Попри активні військові навчання Китаю навколо Тайваню, експерти не очікують ескалації на зразок венесуельської. Пекін прагне зберегти образ «миролюбного лідера» на противагу США і розглядає Тайвань як виключно внутрішню справу.

Університетські фахівці та тайванські політики наголошують: «Китай – не США, а Тайвань – не Венесуела». Захоплення острова залежить від реальних військових спроможностей КНР, а не від зовнішніх прецедентів.

Хоча Пекін навряд чи почне атаку негайно, дії Трампа можуть бути використані Сі Цзіньпіном у майбутньому як виправдання для тиску на Тайвань. Уряд острова наразі утримується від офіційних коментарів.

Більшість спостерігачів сходяться на думці, що Пекін використає венесуельську кризу для зміцнення власних позицій на міжнародній арені та захисту претензій на Тибет і спірні острови. Водночас Китай сподіватиметься, що Венесуела стане для США «політичним болотом», що відволікатиме ресурси Вашингтона від Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, 5 січня о 12:00 за східним часом у Нью-Йорку очікується перша поява в суді скинутого венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Про це офіційно повідомив Окружний суд Південного округу Нью-Йорка.

Згідно з даними Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, головним на процесі буде 92-річний Елвін Хеллерштейн.

