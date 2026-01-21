Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво

Раніше Трамп зауважив, що настав час шукати нового лідера в Ірані

Іран повторив попередження США про те, що будь-які військові дії проти керівництва країни спричинять «руйнівні удари у відповідь». Про це заявив речник Генерального штабу збройних сил Ірану, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Генерал Абольфазл Шекарчі відкинув нещодавні погрози президента США Дональда Трампа, заявивши: «Ми не надаємо значного значення заявам Трампа».

Нещодавно в інтерв'ю Politico Трамп назвав верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї хворою людиною, додавши, що настав час шукати нового лідера в Ірані.

«Трамп знає, що якщо рука агресії буде простягнута до нашого лідера (Хаменеї), ми не тільки відрубаємо цю руку... але й підпалимо їхній світ і не залишимо їм жодного безпечного притулку в регіоні», – сказав Шекарчі, назвавши позицію США «психологічною війною».

Парламентська комісія з національної безпеки Ірану заявила, що напад на Хаменеї буде означати оголошення війни всьому ісламському світу та може призвести до заклику релігійних лідерів до «джихаду» або священної війни.

Це попередження пролунало після одних із найсмертоносніших внутрішніх потрясінь в Ірані з 1979 року.

Масові вуличні протести, що спалахнули через економічні проблеми наприкінці грудня, були зустрінуті масштабними заходами безпеки. До середини січня масштабні демонстрації здебільшого вщухли, хоча окремі акти непокори продовжувалися.

Відомо, що громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона.

Раніше Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї визнав загибель тисяч іранців під час антиурядових заворушень, що тривають у країні понад два тижні.

У своєму зверненні до нації іранський лідер поклав повну відповідальність за кровопролиття на президента США Дональда Трампа. Хаменеї назвав американського голову «злочинцем», заявивши, що той відкрито підштовхував протестувальників до насильства, обіцяючи їм військову підтримку Вашингтона. На думку аятоли, економічні протести, які розпочалися через складні умови життя, були перетворені на заздалегідь спланований заколот за фінансової підтримки США та Ізраїлю.