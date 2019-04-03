Президентські вибори: українці вирішили всі свої гроші поставити на Зеро

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Сначала они вкладывали в МММ, а потом приходили и требовали вернуть их деньги.

Потом они вкладывали в МММ даже второй раз и снова требовали вернуть им деньги.

Потом они брали валютные кредиты и устраивали протесты, чтобы им все простили, ведь они не знали

Потом у них были депозиты в банке Михайловском, вернее не в банке, а в пристройке, но проценты то высокие и деньги надо вернуть, потому что они не ожидали

Потом они покупали биткоины, ведь их цена может только рости

Потом они играли в лотерее на выходе из АТБ и отдавали все мошенникам, требуя поймать оных у полиции

Теперь они голосуют за человека, взгляды и принципы которого им совершенно не известны и чья компетентность очевидно настолько низкая, что он боится выйти на дебаты. Люди, достигшие совершеннолетия, снова берут всю зарплату и идут в казино, поставить на Зеро. Да, зарплата маленькая и жизнь тяжелая. Но если всю ее проиграть, то легче точно не станет. Можно, конечно, выиграть. Сорвать джек пот. Но какова вероятность? Почему люди готовы поставить все, лишится того малого, что имеют, на вариант, который дает лишь призрачную надежду.

В чем подобие? В том, что люди не учитывали риски. Они видели красивую картинку и велись. Реклама МММ как для 1991 года была супер креативной, пусть тогда еще не существовало ютюба. И да, у Зеленского креативная команда. Но это не содержание, это внешний фон. И когда мы потеряем МВФ, то можно показывать ролики в ютюбе, но это не изменит курс гривны. Когда Путину развяжут руки, сняв санкции, хештегом в инстаграмме это не исправишь. Когда Коломойский снова кинет нас всех на деньги, это не исправишь флешмобом на тему борьбы с олигархами. Кампания – это внешнее. Людей, принимающих ответственное решение, должно заботить внутреннее.

Что еще общее? Всегда был виноват кто-то другой. Всегда нет ответственности. Это ключевое. Безответственность. Принятие решений по зову сердца, по яркой картинке, по высокой доходности, на фоне больших обещаний. И без единого разумного объяснения, как они это получат. Чем выше ставка депозита в банке, тем логичнее, что больше риски. Чем больше вам обещают сразу, тем меньше могут дать, занимаясь очковтирательством. И пытаясь заменить суть яркой картинкой мечты. Так работают аферисты, после встречи с которыми вы уже видите себя на яхте где-то у берегов Сардинии. Забывая, что только что торопились домой и решали, что купить, 200 грамм сыра и пол кило сосисок, потому что и то и другое вы купить не сможете. Денег не хватит. Но ради этой яркой картинки вы отдадите мошенникам все свои деньги. И будете голодным. Но с мечтой.

Знаете, как на английском лотерея? Налог на дураков. Т е разумные англичане считают, что не очень умно играть в игру, где вероятность победы минимальна. И, кстати, про англичан. Сейчас появляется много цифр и мы, например, видим на примере Киева, что более состоятельные люди голосуют за Порошенко, а более бедные - за Зеленского. И дается объяснения, что вот богатым есть что терять, они хотят стабильности. И бедные готовы рискнуть. Так вот, такая же картина была при голосовании за выход Британии из Евросоюза. Лондон был против, рабочие городки хотели выйти. Теперь вот выходят. Но не только британцы из Евросоюза. Недавно из небольшого городка вышла японская корпорация, которая решила не работать в условиях неопределённости. Закрывается завод с тысячью рабочих мест. Как думаете, за что проголосовали рабочие этого завода? Правильно, за выход Британии. Теперь вышли. Они вышли с работы и потеряли свой заработок. Отличие лишь в том, что они живут в Британии, у которой огромный запас прочности. И эти рабочие не умрут с голоду. Будут получать пособие и жаловаться в пабах на правительство, из-за которого их всех уволили.

А жители Троещины, кстати, всегда страдают в любых кризисах больше, чем жители Печерска. И это не украинская история, а мировая. В кризис богатые становятся богаче, а бедные беднее. И если сейчас вам не нравятся скромные цифры роста в 3%, то понравятся ли вам цифры в 10% падение экономики. А до таких цифр очень легко добраться. Надо просто потерять макроэкономическую стабильность, которая основана на программе МВФ. И идти в казино и делать ставку на то, сохранит ли Зеленский ее или нет, выберет ли он Данилюка или Коломойского в тот момент, когда надо будет принимать решение, очень не хочется.