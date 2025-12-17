Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели
фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели, в рамках посилення санкцій проти лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це пише АР, передає «Главком».

Це рішення було прийняте після того, як минулого тижня американські війська захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, що стало рідкісним кроком на фоні зростання військової присутності США в регіоні.

У своєму зверненні через соціальні мережі Трамп заявив, що Венесуела використовує свої нафтові поставки для фінансування наркоторгівлі та інших незаконних дій, підкреслюючи необхідність більш жорстких заходів для припинення таких практик.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели. 

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Як повідомлялось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду. 

Теги: Дональд Трамп Венесуела перехоплення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Сьогодні, 01:53
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
8 грудня, 00:15
Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели
Трамп і Венесуела: як посилення тиску на Каракас ставить Росію у складне становище – аналіз Fox News
7 грудня, 03:52
Кей-кари з Японії можуть з’явитися в США після рішення Трампа
Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США
5 грудня, 01:38
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Трамп і Мамдані під час особистої зустрічі обмінялись люб'язностями після публічних суперечок
Трамп пом’якшив риторику щодо новообраного мера Нью-Йорка під час особистої зустрічі
21 листопада, 23:33
Трамп назвав Епштейна «демократом»
Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна
20 листопада, 04:59
Трамп терміново знижує мита на імпортні сільгосптовари
Трамп знижує тарифи на каву, яловичину та фрукти через настрої американців
19 листопада, 19:30

Політика

Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Трамп виступить зі зверненням до американців
Трамп виступить зі зверненням до американців
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі
Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua