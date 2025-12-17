Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели, в рамках посилення санкцій проти лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це пише АР, передає «Главком».

Це рішення було прийняте після того, як минулого тижня американські війська захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, що стало рідкісним кроком на фоні зростання військової присутності США в регіоні.

У своєму зверненні через соціальні мережі Трамп заявив, що Венесуела використовує свої нафтові поставки для фінансування наркоторгівлі та інших незаконних дій, підкреслюючи необхідність більш жорстких заходів для припинення таких практик.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Як повідомлялось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду.