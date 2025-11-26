Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Угорський премʼєр у п'ятницю вирушить до Москви для переговорів з очільником Кремля
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві у пʼятницю, 28 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.
Зазначається, що зустріч відбудеться на тлі активних переговорів між США та Україною щодо нового мирного плану, тоді як Орбан відкрито звинувачує Євросоюз у бажанні продовжувати війну. Офіційна програма візиту Орбана наразі невідома, хоча Будапешт підтверджує, що проінформує громадськість про поїздку своєчасно.
Нещодавно Орбан закликав Європейський Союз негайно підтримати мирну ініціативу США і розпочати прямі дипломатичні переговори з Росією. Звертаючись до Дональда Трампа під час нещодавнього візиту до Вашингтона, прем’єр-міністр Угорщини розкритикував ЄС.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що оприлюднення мирного плану США сприятиме підготовці «Будапештського мирного саміту», і наголосив на необхідності запобігти втягненню європейських країн у російсько-українську війну.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна.
