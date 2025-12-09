Хто стоїть на шляху мирного плану США в Україні: версія Дмитрієва

Дмитрієв звинуватив міжнародні ЗМІ та політиків у перешкоджанні мирному процесу в Україні

Спецпредставник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що мирний план США щодо України стикається з масовим опором. Про це він написав у Х.

Він перепостив посилання на статтю The Washington Post про незгоду України на поступки територій, на чому президент Володимир Зеленський і далі наполягав на зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні 8 грудня.

«Як треба було очікувати, військові авантюристи хочуть зірвати «мирний план» [президента США Дональда] Трампа і продовжити війну», – написав Дмитрієв.

За його словами, небажання прийняти умови миру, які США погодили з Кремлем, також виявляють «глобалісти, бюрократи з Великобританії та ЄС, неоконсерватори і військово-промисловий комплекс». Дмитрієв вважає, що ключові міжнародні медіа активно перешкоджають мирному процесу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями. Український лідер додав, що мирний план США було скорочено до 20 пунктів. Суперечливі для України положення було усунено.

За даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.