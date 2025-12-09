Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Хто стоїть на шляху мирного плану США в Україні: версія Дмитрієва
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Дмитрієв звинуватив міжнародні ЗМІ та політиків у перешкоджанні мирному процесу в Україні

Спецпредставник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що мирний план США щодо України стикається з масовим опором. Про це він написав у Х.

Він перепостив посилання на статтю The Washington Post про незгоду України на поступки територій, на чому президент Володимир Зеленський і далі наполягав на зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні 8 грудня.

«Як треба було очікувати, військові авантюристи хочуть зірвати «мирний план» [президента США Дональда] Трампа і продовжити війну», – написав Дмитрієв.

За його словами, небажання прийняти умови миру, які США погодили з Кремлем, також виявляють «глобалісти, бюрократи з Великобританії та ЄС, неоконсерватори і військово-промисловий комплекс». Дмитрієв вважає, що ключові міжнародні медіа активно перешкоджають мирному процесу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями. Український лідер додав, що мирний план США було скорочено до 20 пунктів. Суперечливі для України положення було усунено. 

За даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.

Читайте також:

Теги: росія США путін Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На відміну від 2014-2022 років, зараз Москва потребує відносно швидких поступок від США та Європи
Швидкий мир можливий лише за однієї умови
7 грудня, 23:35
Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
9 листопада, 13:00
Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
12 листопада, 21:30
Президент запевнив, що буде повне забезпечення соціальних видатків держави
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
24 листопада, 19:47
Росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
2 грудня, 14:46
Лайл та Елеонора Гіттенс уперше зустрілися у 1941 році, коли були студентами Університету Кларка в Атланті
216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії
9 листопада, 22:07
Російська компанія Neiry розробила
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
27 листопада, 09:15
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
30 листопада, 21:59

Політика

Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії
Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом
Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом
У Литві оголошено надзвичайний стан
У Литві оголошено надзвичайний стан
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
Зеленський прибув до Риму
Зеленський прибув до Риму

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua