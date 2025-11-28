Трамп наказав переглянути грін-карти, видані громадянам майже двох десятків країн

Афганістан, Венесуела та ще 17 країн підпали під міграційну ревізію США

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про початок «повномасштабного та ретельного перегляду» всіх грін-карт, виданих громадянам із 19 країн. Це рішення було ухвалено за прямою вказівкою президента Дональда Трампа на тлі посилення імміграційної політики. Як повідомляє телеканал CNN із посиланням на USCIS, перегляд розпочато після стрілянини у Вашингтоні, скоєної, ймовірно, громадянином Афганістану. Про це пише «Главком».

Директор USCIS Джозеф Едлоу заявив, що метою є забезпечення «максимально можливої перевірки» кожного іноземця. Йдеться про 19 країн, які адміністрація Трампа раніше включила до списку «країн, що викликають занепокоєння» через безпекові ризики, проблеми з документацією та низьку співпрацю з питань депортації.

Країни, що підпадають під перегляд: Афганістан, Бурунді, Венесуела, Гаїті, Іран, Ємен, Куба, Лаос, Лівія, М'янма (Бірма), Конго (Республіка Конго), Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан, Чад, Екваторіальна Гвінея та Еритрея.

Крім перегляду грін-карт, USCIS також негайно та безстроково призупинила обробку всіх імміграційних запитів, пов'язаних із громадянами Афганістану, до подальшого перегляду протоколів перевірки.

Президент Трамп раніше наголошував, що його адміністрація планує видворяти прохачів притулку, які «не мають громадянства» або «не приносять користі» країні.

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».