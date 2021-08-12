Red Bull на Софійській площі провів свою найвдалішу рекламну кампанію

Будь-яка реклама спрямована на цільову аудиторію. Що реклама продукту, що політика

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Фейсбук насмехается над Ред Булом и Alyona Alyona. Мол смотрите, какие олухи. Сначала дрифт сделали, потом площадь моют. Как они сами себе подгадили.

Странно.

Да Ред Бул премию, наверняка, выписывает своим маркетологам. Для них это супер успех. Целую неделю все только и повторяют Ред Бул и Ред Бул. Ред Бул и Ред Бул. Это стоило бы миллионы.

И да, вы скажите, что их хейтят за то, что они сделали? Но вопрос кто их хейтит? Люди, для которых важны черные кольца на Софийской площади вряд ли тартег аудитория Ред Була. Они и так не пили этот напиток. Поэтому если они десять раз подряд скажут и напишут, что больше его не будут пить, то продажи Ред Була от этого не пострадают. Вот честно, признайтесь, кто из вас, хейтивших Ред Бул в соц сетях, выпил хоть одну баночку этого напитка за последний год?

А для людей, которые пьют энергетические напитки в истории с дрифтом нет ничего криминального. И нет ничего плохого. Более того, они наверняка считают, что это круто. И это может не совпадать с мнением вашей бульбашки в фейсбуке, но это только ваши проблемы. Для их субкультуры это круто. Для них нет каких-то исторических площадей, ЮНЕСКО и прочих интеллигентских фетишей. Они живут в мире, где это вообще не имеет значения.

Любая реклама направлена на вашу целевую аудиторию. Что реклама продукта, что политика. Поэтому если вас бесит Кива, и то, что он говорит, это еще не значит, что Кива в пролете. Потому что он работает на свою узкую целевую аудиторию и те ему аплодируют. Вас может бесить Гордон, но у него все равно миллионы просмотров и его зрителям он заходит на ура. Да даже у Поплавского есть своя аудитория, которая будет аплодировать ему даже если 100 студенток его ВУЗА обвинят ректора в харасменте. Тоже самое было с Трампом. От него дребезжало в головах интеллигенции, но в американской глубинке на него молились. Он просто работал на свою аудиторию. Если вы продаете гамбургер, вам все равно, что думают вегетарианцы. Какая разница цепляете ли вы их чувства? Вам важно, чтобы ваша реклама достучалась до вашей целевой аудитории.

Так вот, Ред Бул продает свои напитки не вам. И ему, по хорошему, плевать, что вы там думаете. Вы не его покупатель. Его покупатели, скорее всего, вообще сидят в инстаграмме. И только смеются с этих дядек и тетек в фейсбуке, которые, по их мнению, развели балаган на пустом месте. И вспомнят, что давно не покупали энергетический напиток.

Так что Ред Бул празднует. Да, они этого не скажут. Да, они будут извиняться вежливо. Но и они будут знать правду. И вы будете знать ее. Если признаетесь сами себе.

И это не плохо. И не хорошо. Это факт. Что естественно, то не безобразно.

Так что поздравляю Ред Бул. Они провели свою самую удачную рекламную компнаию. И, надеюсь, они доплатят Aylona Alyona премию.

Джерело: блог Сергія Фурси

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