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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Стабільність гривні під загрозою? Що означають останні дії Нацбанку

glavcom.ua
Національний банк України
фото з відкритих джерел

Шанси України отримати повну підтримку від США зберігаються на високому рівні

Які новини з фінансових полів? Нацбанк наче радикально знизив ставку. І хтось міг подумати, що це може загрожувати стабільності гривні. Але ніт.

Нацбанк вірний собі.

Спочатку Нацбанк відпустив курс не відпускаючи курс, придумавши щось посереднє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це режим керованої гнучкості, коли курс більш керований, ніж гнучкий.

Тепер Нацбанк знизив ставку не знижуючи ставку по справжньому, опустивши облікову ставку радикально і сильно з 20% до 16%, але так змінивши правила, що це не вплине на вартість грошей для банків.

Який висновок? Все стабільно. І найближчим часом ніяких значних коливань на валютному ринку не буде. Гривня навіть укріпилася на міжбанку, бо всі очікували реальне зниження ставки (з 20% до 18%), а цього не сталося. А треба зазначити що зазвичай чим вища ставка, тим сильніша валюта. Десь заплакав колишній голова Центрального Банку Туреччини, що колись був звільнений Ердоганом за те, що тримав ставку недостатньо низькою із питанням «А що, так можна було?». Тепер і в Україні багатьом можна ткнути в обличчя зниженням ставки і сказати «дивіться як падають ставки…». Все. Ніяких претензій не буде. А система залишається під контролем. Як і курс.

Навіть новий спікер в США не лякає гривню, бо він звісно трампіст, причому дикий, але перед голосуванням за себе вимушений був заявити, що не проти підтримувати Україну, а після обрання підтвердив, що треба показати Путіну «Кузькіну мать» і повторює лишень як мантру те, що хоче виконання умов, які зазвичай були «контролювати», але ж ніхто ніколи і не був проти цього. Тому шанси України отримати повну підтримку від США зберігаються на високому рівні. І треба просто дочекатися рішень, по можливості не руйнуючи свою нервову систему тим трешем, який здатні виробляти перед виборами американці політики.

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Теги: валюта Нацбанк гривня

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