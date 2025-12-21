Головна Країна Події в Україні
Відключення світла 22 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення світла 22 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
фото: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

У понеділок, 22 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», – ідеться в повідомленні.

Скільки черг відключатимуть одночасно, в «Укренерго» не уточнили.

Причина відключень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

