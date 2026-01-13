У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори

Головна Країна Події в Україні
Мер Дніпра Борис Філатов закликав жителів, які залишаються без електроенергії, зберігати спокій та витримку

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про перехід до надзвичайних заходів задля порятунку лівобережжя міста, яке опинилося в критичній енергетичній ситуації після останнього обстрілу інфраструктури, пише «Главком».

Оскільки стандартні методи відновлення живлення наразі неможливі, міські служби почали підвозити потужні мобільні генератори безпосередньо до багатоповерхівок, заживлюючи житлові будинки в обхід пошкоджених мереж.

Ситуація ускладнюється аномальними холодами: при температурі -12°C замерзає навіть дизельне паливо, що критично заважає роботі техніки. Попри це, бригади енергетиків та інженерів працюють у безперервному режимі вже понад 72 години. Очільник міста підкреслив самовідданість фахівців, які виконують титанічну роботу та засинають від виснаження просто на робочих місцях посеред морозу.

Борис Філатов закликав жителів, які залишаються без електроенергії, зберігати спокій та витримку. Він зауважив, що попри відсутність світла, у будинках вдається підтримувати теплопостачання та воду, що є першочерговим завданням у такий мороз. Мер запевнив дніпрян, що влада продовжує шукати нестандартні технічні рішення, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію в постраждалих районах.

«Шановні дніпряни, у кого досі немає світла. Я знаю, що важко. Але зрозумійте правильно: враховуючи ситуацію, головне, що у вас є тепло та вода. А для того, аби дати раду з усім іншим, обов’язково щось вигадаємо», – написав Філатов.

Як відомо, у Дніпрі без світла залишаються понад 18 тис. родин. ДТЕК повертає електропостачання на Лівому березі та в Дніпровському районі міста після обстрілів. 

«У ніч з п’ятниці на суботу через атаку було серйозно пошкоджено енергооб’єкт. Щойно це дозволила безпекова ситуація, ми одразу розпочали відновлення і працюємо цілодобово. Масштаб пошкоджень дуже значний і зараз технічно неможливо повністю заживити всі будинки. Разом із місцевою владою ми шукаємо варіанти альтернативного живлення, насамперед для будинків без централізованого тепла й води. Наразі без електропостачання залишаються понад 18 тисяч родин», – йдеться у повідомленні.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
