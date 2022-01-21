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    Думки вголос

    У Кремлі дійсно злякалися нових санкцій

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Росія як би каже: &laquo;Якщо ви введете санкції, то я помщуся, але оскільки я вам нічого зробити не зможу, то я знову нападу на Україну&raquo; - У Кремлі дійсно злякалися нових санкцій
    Росія як би каже: «Якщо ви введете санкції, то я помщуся, але оскільки я вам нічого зробити не зможу, то я знову нападу на Україну»

    Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу

    Мовою оригіналу

    Песков заявил, что угрозы лишить российские банки возможности совершать операции с долларами могут спровоцировать начала гражданской войны в Украине.

    Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу…

    Казалось бы, какая связь между гражданской войной в Украине и угрозой российским банкам.

    Ну тут либо украинцы будут драться друг с другом ради стабильности банковской системы России. Это как в свое время гражданская война разделяла тех, кто разбивал яйцо с тупого конца и того, кто разбивал его с острого. В вымышленном мире, конечно. Потому что в реальности трудно найти причину, по которой одни украинцы будут драться с другими украинцами из-за санкций против российских банков. Для того, чтобы представить себе такой мир, в котором это происходит, надо очень много покурить.

    Либо Россия признает, что никакой гражданской войны в Украине нет и это конфликт, в котором Россия является одной из сторон. Собственно Россия и начала войну своей агрессией. И Россия угрожает вновь эскалировать этот конфликт если ей введут санкции. Шантажирует мир таким образом. Но почему то продолжая называть свою агрессию «гражданской войной в Украине». Россия как бы говорит «Если вы введете санкции, то я вам отомщу, но поскольку я вам ничего сделать не смогу, то я опять нападу на Украину».

    Интересно, какой из этих вариантов ближе к правде. Очень трудно определиться….

    И да, такие откровения Пескова показывают, что этих санкций они действительно боятся. Это очень серьезно. И будет очень больно. И в такие моменты Россия даже готова скинуть маску и признать, что под прикрытием «Гражданской войны» идет прямая военная агрессия Москвы.

    Что ж, лучше позже чем никогда. Хорошо, что Россия признает свои преступления. Плохо, что Россия как гопник продолжает угрожать обидеть слабого. Хорошо, что наши партнеры присылают нам оружие, что делает нас сильнее.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Росія санкції війна Путін путінський режим
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    У Кремлі дійсно злякалися нових санкцій