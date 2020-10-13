Зеленський не розуміє серйозність речей, які з ним обговорюють західні партнери України

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська влада схожа на будівельників, які на сприймають вас серйозно, поки ви не почнете говорити матом

Мовою оригіналу

Главный в ЕС по внешней политике приезжает в Украину и прямым текстом говорит президенту Украины, что ЕС – это не банкомат. Это уже стыдно. Что ему пришлось так говорить. Что разговор дошел до такой стадии, когда один из собеседников вынужден такое заявить прямо. И это дипломат.

Но это пол беды. Потом представитель ЕС сам пишет статью и сам публично говорит, что он такое сказал. Пытается сделать публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями.

Президент едет в Лондон. И встречается там с главой Ми-6. Который говорит, что из офиса этого самого президента кто-то сливает информацию врагу. И надо что-то делать, иначе сотрудничества не будет. И это уже вопиющий случай. Что такая встреча понадобилась. Казалось бы, причем тут операция «вагнеровцы», которой вроде бы не было. И тот факт, что на встречу не позвали Ермака.

Но это пол беды. Потому что потом эту информацию делают публичной. Разведчики умеют ее сливать. И ее сливают. Делая публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями.

Почему это происходит? Потому что наши партнеры не уверены, что их поняли. И их услышат. И не надеются просто донести информацию президенту. Они пытаются говорить напрямую с украинским обществом. Видимо, полагая, что общество более зрелое и взрослое, чем президент. Надеясь, что исправить ситуацию поможет не президент, на которого они уже даже не надеется (а иначе бы не сливали информацию в СМИ), а общество. Что общество заставит президента вести себя подобающим образом.

Нормальна ли такая ситуация? Точно нет. Но это уже очевидная реальность. Другого обьяснения такого поведения партнеров просто нет.

Наши партнеры работают с Украиной не потому, что они хотя поддержать того или иного политика. Нет, им интереса страна. Фактически, именно они единственные союзники украинского общества в борьбе с олигархами, коррупционерами, Россией и ее агентами и чиновниками. Они тянут страну в цивилизацию. И будут говорить с любой украинской властью. Не важно, Янукович это или Порошенко, Зеленский или Ющенко. Они просто работают с выбором украинского народа. И всегда ставят вопрос правил и институционных изменений. И не их вина, что иногда украинцы выбирают таких политиков, с которыми очень трудно работать. И который не понимает дипломатического языка.

А что президент? А ничего. Ему телеграмм каналы интереснее, чем отчеты МИ-6. Ему старый ученик папы Шапран важнее, чем МВФ. В конце концов, все приятнее лежать в теплой ванне, чем нырять в прорубь. А в теплой ванне ничего не надо решать, все говорят, что ты великий и могучий, и интервью на hard talk даешь лучше всех в мире и точно лучше, чем Супрун и Порошенко, а до тебя никаких реформ не было и страна летела в пропасть и только ты ее поймал. Тем более, что там ведущий то ли порохобот, то ли соросенок.

А еще президент не понимает, насколько серьезные вещи с ним обсуждают. Увы, украинская власть похожа на строителей, которые на воспринимают вас серьезно пока вы не начнете говорить матом. Но беда в том, что мат в данном случае – это не лексика, это будут действия. Вегетарианская диета для экономики, как уже четко все описал министр финансов. Т е все мы станем беднее благодаря этому. А еще это потерянные годы. Потому как если вы год не делаете реформу, которая назрела, то значит вы теряете уже 2 года. Будущего. Потому что сначала придется разгребать последствия. А потом снова строить заново. То, что уже было. И только потом начинать с нуля.

Президенту Зеленскому повезло. Он пришел в тот момент, когда украинская экономика росла и даже коронавирус ударил не сильно, ведь был запас прочности. Все болезненные реформы были уже сделаны. И можно было просто пожинать плоды того, что сделали до тебя. Выполнив всю грязную работу.

И главное было ничего не поломать….

Джерело: блог Сергія Фурси

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