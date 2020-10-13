Зеленський не розуміє серйозність речей, які з ним обговорюють західні партнери України
Українська влада схожа на будівельників, які на сприймають вас серйозно, поки ви не почнете говорити матом
Мовою оригіналу
Главный в ЕС по внешней политике приезжает в Украину и прямым текстом говорит президенту Украины, что ЕС – это не банкомат. Это уже стыдно. Что ему пришлось так говорить. Что разговор дошел до такой стадии, когда один из собеседников вынужден такое заявить прямо. И это дипломат.
Но это пол беды. Потом представитель ЕС сам пишет статью и сам публично говорит, что он такое сказал. Пытается сделать публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями.
Президент едет в Лондон. И встречается там с главой Ми-6. Который говорит, что из офиса этого самого президента кто-то сливает информацию врагу. И надо что-то делать, иначе сотрудничества не будет. И это уже вопиющий случай. Что такая встреча понадобилась. Казалось бы, причем тут операция «вагнеровцы», которой вроде бы не было. И тот факт, что на встречу не позвали Ермака.
Но это пол беды. Потому что потом эту информацию делают публичной. Разведчики умеют ее сливать. И ее сливают. Делая публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями.
Почему это происходит? Потому что наши партнеры не уверены, что их поняли. И их услышат. И не надеются просто донести информацию президенту. Они пытаются говорить напрямую с украинским обществом. Видимо, полагая, что общество более зрелое и взрослое, чем президент. Надеясь, что исправить ситуацию поможет не президент, на которого они уже даже не надеется (а иначе бы не сливали информацию в СМИ), а общество. Что общество заставит президента вести себя подобающим образом.
Нормальна ли такая ситуация? Точно нет. Но это уже очевидная реальность. Другого обьяснения такого поведения партнеров просто нет.
Наши партнеры работают с Украиной не потому, что они хотя поддержать того или иного политика. Нет, им интереса страна. Фактически, именно они единственные союзники украинского общества в борьбе с олигархами, коррупционерами, Россией и ее агентами и чиновниками. Они тянут страну в цивилизацию. И будут говорить с любой украинской властью. Не важно, Янукович это или Порошенко, Зеленский или Ющенко. Они просто работают с выбором украинского народа. И всегда ставят вопрос правил и институционных изменений. И не их вина, что иногда украинцы выбирают таких политиков, с которыми очень трудно работать. И который не понимает дипломатического языка.
А что президент? А ничего. Ему телеграмм каналы интереснее, чем отчеты МИ-6. Ему старый ученик папы Шапран важнее, чем МВФ. В конце концов, все приятнее лежать в теплой ванне, чем нырять в прорубь. А в теплой ванне ничего не надо решать, все говорят, что ты великий и могучий, и интервью на hard talk даешь лучше всех в мире и точно лучше, чем Супрун и Порошенко, а до тебя никаких реформ не было и страна летела в пропасть и только ты ее поймал. Тем более, что там ведущий то ли порохобот, то ли соросенок.
А еще президент не понимает, насколько серьезные вещи с ним обсуждают. Увы, украинская власть похожа на строителей, которые на воспринимают вас серьезно пока вы не начнете говорить матом. Но беда в том, что мат в данном случае – это не лексика, это будут действия. Вегетарианская диета для экономики, как уже четко все описал министр финансов. Т е все мы станем беднее благодаря этому. А еще это потерянные годы. Потому как если вы год не делаете реформу, которая назрела, то значит вы теряете уже 2 года. Будущего. Потому что сначала придется разгребать последствия. А потом снова строить заново. То, что уже было. И только потом начинать с нуля.
Президенту Зеленскому повезло. Он пришел в тот момент, когда украинская экономика росла и даже коронавирус ударил не сильно, ведь был запас прочности. Все болезненные реформы были уже сделаны. И можно было просто пожинать плоды того, что сделали до тебя. Выполнив всю грязную работу.
И главное было ничего не поломать….
Джерело: блог Сергія Фурси