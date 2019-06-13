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    Думки вголос

    Більшість росіян плювати хотіли на ув'язнених журналістів та їхні права

    • Матвій Ганапольський

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    Іван Голунов - Більшість росіян плювати хотіли на ув'язнених журналістів та їхні права
    Іван Голунов

    Кожен росіянин має від Путіна свій шматочок їжі, одягу і «стабільність». Так що, виходити на захист «якихось» журналістів їм не з руки

    Мовою оригіналу

    Попробуем подвести итоги истории с Голуновым. 
    Эти итоги гораздо шире истории самого Голунова. 
    Всё оказалось неочевидным, особенно его освобождение. 
    Все, как-то, сошлись на том, что это гражданское общество надавило на власти и они освободили ни в чём не повинного человека. И сделали власти это потому, что накануне «прямой линии» Путина вроде как-то негоже, чтобы там задавали вопрос «зачем сидит журналист». Но тут выяснилось что «наверх» ходили Муратов и Венедиктов, а о деле «узнал сам Путин».

    Уверен, именно последнее сыграло свою роль. Конечно, писать так не хочется — получается, что все одиночные митинги — это пустое.

    Видимо, именно так — пустое. 
    И доказательством этому служит расправа с демонстрантами в среду. Жесточайшие задержания «с удушением», посадки в автозак, пинки, зуботычины, выхватывание из толпы людей, к митингу отношения не имеющих.

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    В интернете пишут: «власть показывает кто в доме хозяин», «власть чрезмерным насилием пытается восстановить свою репутацию» и всякое подобное. Все правы в главном — никакого осмысления властью своих идиотских действий не произошло, просто идиотам объяснили, что будет громкий скандал, а они громкий скандал не любят. В общем, как была власть держимордой из Мордора, так и дальше ею является.

    Стоит ли расстраиваться из-за этого? Нет, тут нет никакого открытия.

    Открытия были в другом. К примеру, реакция главного редактора Колпакова на предложение участия в митинге: «Мы отбили нашего парня. А активизмом мы не занимаемся». Паршивая фраза? Ещё как!

    Но не будем на ней и Колпакове заморачиваться, а поставим вопрос: где грань участия в массовых акциях, которых Колпаков называет «активизмом». Циничная логика Колпакова проста — я поблагодарил всех за освобождение моего сотрудника (он реально поблагодарил), но не считаю нужным ходить на митинги, ибо…

    Тут может быть десяток причин: не приносят пользы, принесут вред моему изданию и т.д. Можно ли осудить за такую логику? Нет, я, например, тоже на митинги не хожу, потому что считаю унизительным стоять на улице перед паханом, который сидит в Кремле и через губу даёт команду паханам помельче: «вы разберитесь там!..» Конечно, любому эховцу могут подбросить пакетик с наркотой, тогда либо кто-то выйдет его защищать, либо не выйдет. Но, в любом случае, это не сыграет роль, а сыграет только визит Венедиктова куда-то «наверх», а может и визит не сыграет.

    Конечно, подобную позицию можно назвать пораженческой, но называйте её как угодно — просто война с Путиным, презрение которого к мнению гражданского общества возведено в священный принцип, невозможна. Кучке интеллигентов воевать с армией бессмысленно.

    Означает ли это, что не нужно выходить на митинги. Нет, конечно, просто каждый видит или не видит в этом необходимость. 

    Наши чудесные политологи всегда напоминают, что революционная ситуация появляется лишь тогда, когда созревает всё общество, но когда это будет, не указывают. А пока что, каждый россиянин имеет от Путина свой кусочек еды, одежды и «стабильности», так что, выходить на защиту «каких-то» журналистов им не с руки.

    Плевать они хотели на журналистов.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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