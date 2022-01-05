Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані

Росія стверджує, що влада Казахстану може самостійно вирішити свої внутрішні проблеми

Сьогоднішні коментарі Пєскова нагадують його заяви у зв'язку з подіями у Білорусі у серпні 2020 року

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вважає, що казахстанська влада сама може вирішити кризу в країні.

«Переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми», – цитує «Риа Новости» Пєскова.

Він також наголосив, що важливо, аби ніхто не втручався у ситуацію ззовні. За його словами, казахська влада не зверталася за допомогою до Росії.

Слід зазначити, що сьогоднішні коментарі Пєскова нагадують його заяви у зв'язку з подіями у Білорусі у серпні 2020 року, коли в країні спалахнули масові протести, а РФ згодом заступилася за Олександра Лукашенка.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

Читайте також: