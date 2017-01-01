Україна - не Грузія. В діях Саакашвілі відсутня будь-яка логіка
- Сьогодні, 11:02
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Саакашвілі відверто дивує своїми діями
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Саакашвили вчера дважды удивил своими алогичными действиями. Когда пришли его задерживать, он вылез на крышу дома, правда плоскую, и пообещал, что бросится вниз ради свободной Украины.
Но не бросился.
Второй раз он удивил, когда, освобожденный из машины правоохранителей возбужденный толпой, возглавил эту толпу, пошел к Верховной Раде, где торжественно заклеймил украинскую власть.
В чем тут отсутствие логики? А в том, что во всех этих действиях не просматривается настоящий политик, который собирается на украинской политической арене играть в долгую.
За время знаменитого прорыва польско-украинской границы, с помощью некоторых украинских политиков, Саакашвили отметился лишь частыми митингами. Никакой устойчивой политической массовой структуры создано не было. Апофеозом действий стало строительство палаточного лагеря у Верховной Рады. Лагерь специально был построен так, чтобы перегородить проезжую часть — видимо, чтобы Саакашвили сильнее «полюбили» водители. Было выдвинуто требование — немедленный уход Порошенко. Потом было требование импичмента. Далее, когда стало понятно, что к импичменту призывает лишь сам Саакашвили и пара тысяч его сторонников, было объявлено, что «украинский народ требует народного импичмента». Это было удивительное требование ибо народного импичмента в Конституции Украины нет вообще, а обычный хоть и упоминается, но не прописано особым Законом, как именно он происходит. Было еще шествие по Крещатику с теми же требованиями.
Так продолжалось до вчерашнего дня.
Но вчера генеральный прокурор Луценко обнародовал запись разговоров представителей Саакашвили с представителем беглого олигарха Курченко из окружения Януковича. Разговоры были про деньги на митинги и оплату беспорядков, а возможно и штурма Верховной Рады. Во второй части показали видео передачи денег. В третьей части продемонстрировали телефонный разговор самого Курченко с Саакашвили. Курченко заявлял про свои бизнес-интересы на Украине и предлагал приехать в Россию представителя Саакашвили для координации действий. Саакашвили заметил что такое возможно и обещал подумать о деталях.
Это всё более чем серьезно. Свидетельства, предоставленные генпрокурором, тянут на вполне реальную уголовную статью о пособничестве бывшим грузинским президентом группе лиц, готовящих дестабилизацию и государственный переворот. Собственно, это и инкриминируется Саакашвили. И его романтичное освобождение из полицейской машины, а также победное шествие к Верховной Раде, может вполне оказаться пирровой победой. Если Саакашавили не сдастся властям и не даст вразумительных объяснений по поводу приведенных фактов, то получится, что самый европейский политик Саакашвили, бесконечно обвиняющий Порошенко в тайном сговоре с Москвой, сам, на московские деньги, пытается свергнуть украинскую легитимную власть. И даже если пару тысяч человек, во главе с Саакашвили, ворвутся в парламент, то это ровным счетом ничего не даст — всенародной поддержки как не было, так и не будет.
Но видимо Саакашвили до сих пор вспоминает, как со своими сторонниками в Грузии он ворвался в парламент и сменил власть.
Но тут другое.
Это не Грузия.