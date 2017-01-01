Україна - не Грузія. В діях Саакашвілі відсутня будь-яка логіка

Саакашвілі відверто дивує своїми діями

Мовою оригіналу Саакашвили вчера дважды удивил своими алогичными действиями. Когда пришли его задерживать, он вылез на крышу дома, правда плоскую, и пообещал, что бросится вниз ради свободной Украины. Но не бросился. Второй раз он удивил, когда, освобожденный из машины правоохранителей возбужденный толпой, возглавил

Михайло Саакашвілі

Саакашвілі відверто дивує своїми діями

Мовою оригіналу

Саакашвили вчера дважды удивил своими алогичными действиями. Когда пришли его задерживать, он вылез на крышу дома, правда плоскую, и пообещал, что бросится вниз ради свободной Украины.

Но не бросился.

Второй раз он удивил, когда, освобожденный из машины правоохранителей возбужденный толпой, возглавил эту толпу, пошел к Верховной Раде, где торжественно заклеймил украинскую власть.

В чем тут отсутствие логики? А в том, что во всех этих действиях не просматривается настоящий политик, который собирается на украинской политической арене играть в долгую.

За время знаменитого прорыва польско-украинской границы, с помощью некоторых украинских политиков, Саакашвили отметился лишь частыми митингами. Никакой устойчивой политической массовой структуры создано не было. Апофеозом действий стало строительство палаточного лагеря у Верховной Рады. Лагерь специально был построен так, чтобы перегородить проезжую часть — видимо, чтобы Саакашвили сильнее «полюбили» водители. Было выдвинуто требование — немедленный уход Порошенко. Потом было требование импичмента. Далее, когда стало понятно, что к импичменту призывает лишь сам Саакашвили и пара тысяч его сторонников, было объявлено, что «украинский народ требует народного импичмента». Это было удивительное требование ибо народного импичмента в Конституции Украины нет вообще, а обычный хоть и упоминается, но не прописано особым Законом, как именно он происходит. Было еще шествие по Крещатику с теми же требованиями.

Так продолжалось до вчерашнего дня.

Но вчера генеральный прокурор Луценко обнародовал запись разговоров представителей Саакашвили с представителем беглого олигарха Курченко из окружения Януковича. Разговоры были про деньги на митинги и оплату беспорядков, а возможно и штурма Верховной Рады. Во второй части показали видео передачи денег. В третьей части продемонстрировали телефонный разговор самого Курченко с Саакашвили. Курченко заявлял про свои бизнес-интересы на Украине и предлагал приехать в Россию представителя Саакашвили для координации действий. Саакашвили заметил что такое возможно и обещал подумать о деталях.

Это всё более чем серьезно. Свидетельства, предоставленные генпрокурором, тянут на вполне реальную уголовную статью о пособничестве бывшим грузинским президентом группе лиц, готовящих дестабилизацию и государственный переворот. Собственно, это и инкриминируется Саакашвили. И его романтичное освобождение из полицейской машины, а также победное шествие к Верховной Раде, может вполне оказаться пирровой победой. Если Саакашавили не сдастся властям и не даст вразумительных объяснений по поводу приведенных фактов, то получится, что самый европейский политик Саакашвили, бесконечно обвиняющий Порошенко в тайном сговоре с Москвой, сам, на московские деньги, пытается свергнуть украинскую легитимную власть. И даже если пару тысяч человек, во главе с Саакашвили, ворвутся в парламент, то это ровным счетом ничего не даст — всенародной поддержки как не было, так и не будет.

Но видимо Саакашвили до сих пор вспоминает, как со своими сторонниками в Грузии он ворвался в парламент и сменил власть.

Но тут другое.

Это не Грузия.

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