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    Думки вголос

    Падіння рівня освіти серед громадян набирає загрожуючих масштабів

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    Наступним міністром культури України може стати хтось схожий на Моргенштерна - Падіння рівня освіти серед громадян набирає загрожуючих масштабів
    Наступним міністром культури України може стати хтось схожий на Моргенштерна
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ та медики мають бути основою державної політики, але щороку акцент потрібно зміщувати в бік освіти, а відповідно і науки

    Ставлення до вакцинації в українському суспільстві станом на 2021 рік показало дві речі.

    Перше, це рівень провалу комунікацій в Україні між органами влади та громадянами.

    Державні органи влади не змогли при наявності бюджету цілої країни, доступу до телеканалів та адміністративного ресурсу сприяти вакцинації бодай 50% населення.

    І тут або команда Зе ніякі неталановиті комунікатори, а просто клоуни, або вони ніколи не ставили вакцинацію державним завданням.

    Друге, це падіння загального рівня освіти серед громадян, що, імовірно, стало причиною обрання Зеленського.

    Попередній висновок такий.

    Ми можемо скільки завгодно вкладати в ЗСУ та сектор оборони, в медичне обладнання, але якщо ми не вкладаємо в освіту та науку, мистецтво, а економіку не дерегулюємо, то нам не допоможе ніщо, бо не буде кадрів.

    Зараз ЗСУ та медики мають бути основою державної політики, але щороку акцент потрібно зміщувати в бік освіти, а відповідно і науки.

    Інакше наступним міністром культури України буде Моргенштерн.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: освіта мистецтво вакцинація населення
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    Падіння рівня освіти серед громадян набирає загрожуючих масштабів