Проста річ, яку в Росії так і не зрозуміли
Воєнні злочини не мають терміну давності
Після створення трибуналу над Росією по злочинам в Україні такі самі трибунали будуть по злочинам в Ічкерії та Сакартвело тощо.
Доречі, воєнні злочини не мають терміну давності.
Отже всі, хто брали участь в злочинах проти людяності в Сирії, Ічкерії, Сакартвело, Молдові тощо, мають ймовірність потрапити під трибунал.
«Афганці», доречі, не потрапляють, бо то була інша держава – Радянський Союз.
Якщо колись Афганістан стане демократичною Державою, то викотять претензії до всіх колишніх країн РСФСР, сподіваюсь що РФ тоді вже не буде, а от Україна так. То будемо говорити.
Але на той момент усі військові, що знищили Афганістан, цивільну країну, де були тролейбуси, дівчата ходили в коротких спідницях, була економіка, освіта і розвиток.. так от всі ці «афганці» вже помруть від старості.
А от ми не маємо дати російським злочинцям дати померти в своїх ліжках. Вони мають бути або засуджені, або знищенні.
І це має бути нашою національною програмою, на рівні з відбудовою країни після війни.
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