Проста річ, яку в Росії так і не зрозуміли

Росія називає себе правонаступницею СРСР. Чи захоче вона відповідати за злочини Радянського союзу?

Воєнні злочини не мають терміну давності

Після створення трибуналу над Росією по злочинам в Україні такі самі трибунали будуть по злочинам в Ічкерії та Сакартвело тощо.

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Доречі, воєнні злочини не мають терміну давності.

Отже всі, хто брали участь в злочинах проти людяності в Сирії, Ічкерії, Сакартвело, Молдові тощо, мають ймовірність потрапити під трибунал.

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«Афганці», доречі, не потрапляють, бо то була інша держава – Радянський Союз.

Якщо колись Афганістан стане демократичною Державою, то викотять претензії до всіх колишніх країн РСФСР, сподіваюсь що РФ тоді вже не буде, а от Україна так. То будемо говорити.

Але на той момент усі військові, що знищили Афганістан, цивільну країну, де були тролейбуси, дівчата ходили в коротких спідницях, була економіка, освіта і розвиток.. так от всі ці «афганці» вже помруть від старості.

А от ми не маємо дати російським злочинцям дати померти в своїх ліжках. Вони мають бути або засуджені, або знищенні.

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І це має бути нашою національною програмою, на рівні з відбудовою країни після війни.