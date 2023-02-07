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Мирослав Гай Блогер

Проста річ, яку в Росії так і не зрозуміли

glavcom.ua
Росія називає себе правонаступницею СРСР. Чи захоче вона відповідати за злочини Радянського союзу?
фото з відкритих архівів

Воєнні злочини не мають терміну давності

Після створення трибуналу над Росією по злочинам в Україні такі самі трибунали будуть по злочинам в Ічкерії та Сакартвело тощо.

Доречі, воєнні злочини не мають терміну давності.

Отже всі, хто брали участь в злочинах проти людяності в Сирії, Ічкерії, Сакартвело, Молдові тощо, мають ймовірність потрапити під трибунал.

«Афганці», доречі, не потрапляють, бо то була інша держава – Радянський Союз.

Якщо колись Афганістан стане демократичною Державою, то викотять претензії до всіх колишніх країн РСФСР, сподіваюсь що РФ тоді вже не буде, а от Україна так. То будемо говорити.

Але на той момент усі військові, що знищили Афганістан, цивільну країну, де були тролейбуси, дівчата ходили в коротких спідницях, була економіка, освіта і розвиток.. так от всі ці «афганці» вже помруть від старості.

А от ми не маємо дати російським злочинцям дати померти в своїх ліжках. Вони мають бути або засуджені, або знищенні.

І це має бути нашою національною програмою, на рівні з відбудовою країни після війни.

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Теги: економіка освіта Афганістан військові засуджені держава Україна трибунал

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