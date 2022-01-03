Що то за українці, які цькують військових та добровольців?

Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом

Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом

Треба підтримувати своїх захисників

Я проти того аби зневажати наших військових за зустріч із Зеленським. Хтось хотів потрапити на свято, а когось викликали за розпорядженням, як Наталку Борисовську.

Це проблема Зеленського, що він, замість людського запрошення, надає такі розпорядження, усні чи письмові – залучити тих-то і тих-то для зйомок привітання президента.

Я теж зустрічався з Зеленським і доповідав йому у присутності Ради резервістів, Головнокомандувача ЗСУ і офіцерів Генштабу про загрози з боку РФ і необхідності внести, як невідкладний, проект закону про Центри Територіальної Комплектації та резервістів. Ми вже знали, що РФ стягує війська і готується до можливого наступу, ще задовго до світової істерії, про що я попередив президента особисто за півтора роки.

Правда я, ще до зустрічі, попросив мене не нагороджувати, аби не було конфузу, а мою кишеню зігрівала повістка з військомату прибути на одноденні збори, що було моєю умовою для проведення зустрічі.

Є питання Національної безпеки і вони мають бути вище за політичні вподобання.

Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом Зеленським та його абсолютно проросійські меседжі на зразок «И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», що є прямим нарративом Путіна на шляху до створення Радянського Союзу 2.

Давінчі утреться і піде та вб'є ще декілька окупантів та зробить для себе висновки.

А ми, замість підтримки хейту проти ЗСУ та добровольців, маємо самі робити так само або підносити набої.

Джерело: блог Мирослава Гая

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.