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    Думки вголос

    Що то за українці, які цькують військових та добровольців?

    • Мирослав Гай

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    Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом - Що то за українці, які цькують військових та добровольців?
    Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом
    скріншот з трансляції

    Треба підтримувати своїх захисників

    Я проти того аби зневажати наших військових за зустріч із Зеленським. Хтось хотів потрапити на свято, а когось викликали за розпорядженням, як Наталку Борисовську.

    Це проблема Зеленського, що він, замість людського запрошення, надає такі розпорядження, усні чи письмові – залучити тих-то і тих-то для зйомок привітання президента.

    Я теж зустрічався з Зеленським і доповідав йому у присутності Ради резервістів, Головнокомандувача ЗСУ і офіцерів Генштабу про загрози з боку РФ і необхідності внести, як невідкладний, проект закону про Центри Територіальної Комплектації та резервістів. Ми вже знали, що РФ стягує війська і готується до можливого наступу, ще задовго до світової істерії, про що я попередив президента особисто за півтора роки.

    Правда я, ще до зустрічі, попросив мене не нагороджувати, аби не було конфузу, а мою кишеню зігрівала повістка з військомату прибути на одноденні збори, що було моєю умовою для проведення зустрічі.

    Є питання Національної безпеки і вони мають бути вище за політичні вподобання.

    Ми маємо засуджувати не тих, хто прийшов за стіл, а факти брехні і маніпуляцій президентом Зеленським та його абсолютно проросійські меседжі на зразок «И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», що є прямим нарративом Путіна на шляху до створення Радянського Союзу 2.

    Давінчі утреться і піде та вб'є ще декілька окупантів та зробить для себе висновки.

    А ми, замість підтримки хейту проти ЗСУ та добровольців, маємо самі робити так само або підносити набої.

    Читайте також: Військову «захейтили» через участь у привітанні Зеленського. Вона відповіла критикам

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ українці президент
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    Що то за українці, які цькують військових та добровольців?