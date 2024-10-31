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Де у Польщі найбільші зарплати: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Де у Польщі найбільші зарплати: статистика
Зарплата у Польщі продовжує бути більшою, ніж в Україні
фото із відкритих джерел

Найбільші зарплати поляки отримують у громаді Єжманова

У різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові. Про це пише inpoland.net.pl.

Найбільші зарплати отримують у громаді Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). Населення тут близько 5 тис. осіб. Половина мешканців гміни заробляє щонайменше 9,5 тис. злотих брутто на місяць, тобто понад 6,7 тис. злотих на руки (69,1 тис. грн).

Для прикладу у Варшаві середня зарплата становить 8900 злотих брутто (91898 грн). В Кракові – 8 тис. злотих брутто (82,6 тис. грн). Багатими в цій місцевості вважаються ті, хто отримує 13 тис. злотих на місяць (134,2 тис. грн).

Такі високі зарплати можна пояснити розташуванням. Вона розташована в центрі Мідного басейну. Тут містяться шахти, що належать KGHM Polska Miedź SA та Ґлогувський мідноплавильний завод, де працює більшість жителів Єжманови.

Нагадаємо, у 2025 році польська економіка продовжить відновлюватися після наслідків пандемії та війни в Україні, що вплинули на ринок праці. Прогнози свідчать про зростання заробітних плат, оскільки економіка адаптується до нових умов. За даними аналітиків, середня заробітна плата в Польщі у 2025 році може зрости до 6,2 тис. злотих (приблизно 1,4 тис. євро) на місяць.

Теги: Польща економіка зарплата соціум ринок українці населення

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