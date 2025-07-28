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Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
фото з відкритих джерел

Основний напрямок нічного удару – Старокостянтинів та Кропивницький

Росія сьогодні вночі атакувала Україну дронами та ракетами. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюдний Telegram-канал «ППО радар» передає «Главком».

Основний напрямок удару – Старокостянтинів та Кропивницький. За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на Україну близько 300 шахедів та шість крилатих ракет Х-101.

Зазначимо, що схема є приблизною.

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта фото 1

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці. 

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Під удар потрапив і Кропивницький.

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

На Хмельниччині є збиття.

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Теги: дрон ракета війна окупанти

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