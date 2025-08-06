Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: flickr

Ми були дуже близькими до 30-денного перемирʼя...

• 1 •

Відкинувши пропозиції Трампа і проігнорувавши економічні фактори, Путін вирішив, що він буде воювати далі.

• 2 •

Економічне становище Росії таке, що вона має фінансові ресурси для війни в нинішній інтенсивності ще приблизно рік. Але неминуче падіння нафтових доходів і схлопування економіки ставлять Путіна перед однією економічною і однією воєнно-політичною дилемами. По-перше, він має прийняти надважке рішення: в 2026 році збільшити витрати на війну в ущерб інфраструктурі та частині соціальних витрат чи зробити навпаки. Друга дилема – масова мобілізація. Поки у нас немає відповіді на питання, яке рішення він прийме. Від цього залежатимуть подальші сценарії

• 3 •

В той же час ми можемо чітко сказати, що сьогоднішній день - це Рубікон, після якого в Путіна немає іншого шляху ніж ставати на шлях васалітету від Китаю. Без Китаю в недалекому майбутньому Путін не зможе нічого (ні економічно, ні частково політично). Але Путін вибрав саме таке рішення і воно є усвідомленим рішенням.

• 4 •

Відтепер питання миру може залежати лише від двох факторів: від Китаю або ж від перевороту еліт в що зараз майже нереалістично повірити.

• 5 •

Китай, почне тиснути на Росію в той момент, коли дійде до зрозумілих фінішних рубежів в пепеговорах з США. А це не станеться раніше ніж за кілька місяців.

Ми були дуже близькими до 30-денного перемирʼя. Проти цього зіграли хворі амбіції Путіна, небажання Індії відмовитися від російських нафтових надприбутків і те, що ми та Росія є проксі у грі великих держав.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Дональд Трамп переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США Марко Рубіо (ліворуч) зустрівся з МЗС РФ Сергієм Лавровим
Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед санкціями
11 липня, 12:34
Україна завжди була викликом для імперій
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
15 липня, 15:07
Чи є ще якийсь план у Білому домі?
50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?
14 липня, 21:07
На Конференції європейці знову запевняли Зеленського у своїй підтримці
Україна може розраховувати… на себе? Підсумки Римської конференції у цитатах світових ЗМІ Тема тижня
11 липня, 21:30
Глюксман: у комюніке Макрона й Путіна про Україну лише чотири рядки
Євродепутат розкритикував Макрона за розмову з Путіним
7 липня, 14:04
До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
19 липня, 11:05
Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією
Ердоган та Путін провели розмову: серед тем – Україна
18 липня, 18:20
Речник МЗС зазначив, що український та російський документ про перемир'я відрізняються
Речник МЗС назвав головну відмінність українського та російського меморандумів про перемир'я
24 липня, 04:37
Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
4 серпня, 00:26

Вадим Денисенко

Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі
50% мита на Бразилію. Логіка Трампа в глобальній грі
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
4884
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
4415
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста
2630
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Сьогодні, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Сьогодні, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Сьогодні, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua