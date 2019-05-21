Оприлюднено дату виборів у Верховну Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій Фото: president.gov.ua

Як повідомив «Главкому» лідер радикалів, парламентські вибори відбудуться 21 липня

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Таку інформацію Ляшко оприлюднив після зустрічі в Адміністрації президента лідерів фракцій та керівництва парламенту.

У той же час голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов уточнив у коментарі «Главкому», що «певні фракції пропонували відтермінувати розпуск, зокрема Батьківщина».

Герасмимов відмовився відповідати на запитання, зокрема, і щодо того, чи є консенсус у питанні зміни виборчого законодавства.

У свою чергу лідер «Самопомочі» Олег Березюк в коментарі «Главкому» назвав рішення президента про розпуск ради «політико-правовим».

«Народний фронт готовий розглядати зміни виборчого закону, а з боку політсили колишнього президента такого прагнення не видно», - зазначив Березюк.

За круглим столом в Адміністрації президента було дві думки щодо законності розпуску парламенту.

Голова Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій заявив, що «це незаконне рішення».

А, на думку голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «припинення повноважень Ради зараз буде абсолютно законним рішенням». Вона послалася на ст. 106 Конституції, і додала що коаліції в парламенті немає з березня 2016 року.

Лідер «Батьківщини» також згадала указ президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту, зокрема ст. 102 Конституції, де президент є гарантом суверенітету. На її думку, зараз цілком можна послатися на цю статтю.

«На нові вибори потрібно іти за новим виборчим законом», - підкреслила Тимошенко.

Вона порадила президенту Зеленському оголосити позачергову сесію з порядком денним, зокрема зміну виборчого законодавства. «Друге питання - прийняти на цій сесії кадрові рішення, змінити голову НБУ і силовиків», - додала Тимошенко.

За її словами, що з нинішніх розкладів велика вірогідність ухвалення змін виборчого закону.

Тимошенко зазначила, що, на її думку, доцільніше було б оголосити про проведення позачергових виборів 28 липня, аби встигнути переобрати силовиків.

Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій.

Як повідомлялось, новобраний президент 20 травня заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Читайте також: