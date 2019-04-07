Навіщо Зеленський хоче ставити над Україною експеримент?

Володимир Зеленський Кадр з фільму «Слуга народу»

21 квітня обираємо Верховного головнокомандуючого. Перед яким солдати, що не відкосили від армії, мають складати присягу на вірність Народу

Звичайно, це добре, що Зеленський спілкується не тільки зі співробітниками «Євролаб», а з іншими людьми.

Показова розмова з Гриценком. Полковник чесно визнає, що Зеленський абсолютно не готовий бути президентом. Що в нього немає жодної людини на ключові президентські посади, в т. ч. на міністра ЗС.

Не зрозуміло, правда, навіщо Зеленський (чи хто там за ним) тоді все це затіяли і збираються ставити над Україною такий експеримент.

Звернула увагу, що АС став дуже довірливим і сентиментальним. Коли ми познайомилися 20 років тому, АС працював в Центрі Разумкова і був одним з найсерйозніших аналітиків, сприймав все через призму аналізу, а не на слово, і за принципом подивитися «очі-в-очі»..

Й найголовніше: АС навіть не написав, чи готовий Зеленський бути Верховним Головнокомандувачем й навіщо Зеленський чотири рази відкосив від призову в армію. Шкода. Мені було б цікаво почути тут думку полковника.

Бо 21 квітня обираємо Верховного головнокомандуючого. Перед яким солдати, що не відкосили від армії, мають складати присягу на вірність Народу.

Р. S. Тим часом власник «Євролаб» в зеленій краватці на російських телеканалах анонсував скороє воссоєдінєніє з Росією.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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