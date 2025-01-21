Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Трамп-реформатор? Перші укази президента США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок
фото: EPA-EFE

Перші укази президента Трампа після повернення до Білого дому

• 1 •

Перший з них наказує на день інавгурації підняти прапори, приспущені з нагоди смерті 39-го президента Джиммі Картера, до кінця урочистостей.

• 2 •

Трамп підписав документ, що «скасовує майже 80 деструктивних і радикальних виконавчих актів попередньої адміністрації».

Серед указів – про вихід США з Паризької угоди щодо клімату і документ, що зобов'язує всіх федеральних співробітників повернутися в офіси, припинивши практику роботи з дому.

• 3 •

Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Однак його адміністрація поки не має таких програм, а більшість діючих схвалені Конгресом.

Указ передбачає перевірку відповідності програм політичним цілям нової адміністрації для ухвалення рішення щодо їх продовження чи скасування.

У документі йдеться, що «індустрія іноземної допомоги не відповідає американським інтересам і у багатьох випадках суперечить американським цінностям».

«Жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента США», – заявив він.

Наразі не зрозуміло, скільки програм зачепить цей указ, оскільки фінансування багатьох вже погоджено Конгресом, а гроші мають бути витрачені, якщо ще не витрачені.

Деякі з найбільших одержувачів американської допомоги – Ізраїль ($3,3 млрд на рік), Єгипет ($1,5 млрд) і Йорданія ($1,7 млрд) – навряд чи побачать різке скорочення, оскільки ці суми включені у довгострокові пакети і регулюються договірними зобов'язаннями.

Фінансування агентств ООН, зокрема миротворчих, правозахисних і у справах біженців, було традиційною мішенню для республіканських адміністрацій, які намагалися їх урізати.
Однак раніше США вийшли з Ради ООН з прав людини, а з березня 2024 року Сполученим Штатам заборонено фінансувати Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР).

• 4 •

Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади вже з 1 лютого.

Це є надзвичайною зміною у торгівельній політиці, яка може підвищити ціни для американських споживачів (наразі між трьома країнами діє угода про вільну торгівлю).
Однак указ, який ЗМІ називають "проміжним", не запроваджує глобальні мита, які Трамп обіцяв, будучи кандидатом.

Зокрема, крім мит на товари з Канади та Мексики, він обіцяв запровадити 20% мито на товари з інших країн та 60% – на товари з Китаю.

Відповідаючи під час церемонії підписання в Овальному кабінеті на запитання щодо Китаю, Трамп зазначив, що значні мита, які він запровадив під час своєї першої каденції, досі діють. Що ж до глобальних мит, Трамп наголосив: «Ми можемо зробити це, але ми ще не готові.

• 5 •

Трамп офіційно оголосив про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Причинами стали «помилки організації у боротьбі з пандемією Covid-19, що почалася у китайському місті Ухань, неспроможність ВООЗ вирішувати інші глобальні кризи, невдачі у впровадженні реформ та залежність від політичного впливу країн-членів.

Трамп заявив, що США витрачали на ВООЗ значно більше коштів, ніж інші країни, і додав, що організація «продовжує вимагати несправедливих виплат» від Сполучених Штатів.

• 6 •

Повне помилування 1,5 тисячі засуджених за штурм Капітолія у січні 2021 року.

Трампа розраховує на їхнє звільнення найближчими годинами.

Загальна кількість засуджених у справі Капітолія приблизно 1600 осіб.

• 7 •

Щодо завершення війни в Україні за 24 години Трамп сказав, що «пройшло тільки пів дня – подивимось».

І анонсував, що найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним. Також він висловив думку, що російський авторитарний лідер має бути зацікавлений у закінченні війни через проблеми в російській економіці і великі втрати на фронті.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп США документи указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсула фон дер Ляєн прибула на Всесвітній економічний форум
У Давосі стартував Всесвітній економічний форум: подробиці
Вчора, 20:40
Виступ Трампа перед прихильниками на стадіоні Capital One Arena
Трамп виступив на мітингу переддень інавгурації. Що пообіцяв?
Вчора, 02:08
Прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців
Команда Трампа дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні
19 сiчня, 21:55
Зеленський: Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ
13 сiчня, 23:40
Міка Ньютон розповіла, що пожежі у Лос-Анджелесі можуть дістатися її будинку
Українська співачка евакуювалася з Лос-Анджелеса через пожежу
10 сiчня, 17:05
Розвернули на кордоні. Дружина Решетніка розповіла, чому її з дітьми не пустили до Польщі
Розвернули на кордоні. Дружина Решетніка розповіла, чому її з дітьми не пустили до Польщі
9 сiчня, 12:05
Сполучені Штати вже запроваджували санкції проти десятків суден із «тіньового флоту»
США готують санкції проти «тіньового флоту» РФ перед інавгурацією Трампа – Reuters
6 сiчня, 08:36
ЗМІ: Запровадження таких санкцій може зміцнити спадщину Байдена у сфері міжнародної політики та підвищити підтримку України в її боротьбі з Росією
Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ
25 грудня, 2024, 09:22
У повідомленні Трампа Зеленському йдеться про відмову від окупованих територій
Трамп «надіслав повідомлення» Зеленському щодо припинення вогню
22 грудня, 2024, 13:51

Ірина Геращенко

Трамп-реформатор? Перші укази президента США
Трамп-реформатор? Перші укази президента США
Серед українців зростає популярність Трампа
Серед українців зростає популярність Трампа
Голод як зброя: як Москва стирала українську ідентичність
Голод як зброя: як Москва стирала українську ідентичність
Якщо комусь зі світових лідерів хочеться подзвонити Путіну, то спочатку переночуйте в Києві
Якщо комусь зі світових лідерів хочеться подзвонити Путіну, то спочатку переночуйте в Києві
Музичний фронт виборів: як Трамп і Гарріс залучають зірок для політичної боротьби
Музичний фронт виборів: як Трамп і Гарріс залучають зірок для політичної боротьби
Час аплодисментів скінчився. Банкова ділиться відповідальністю з парламентом
Час аплодисментів скінчився. Банкова ділиться відповідальністю з парламентом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
80K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
34K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
15K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua