Трамп-реформатор? Перші укази президента США

Перші укази президента Трампа після повернення до Білого дому

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Перший з них наказує на день інавгурації підняти прапори, приспущені з нагоди смерті 39-го президента Джиммі Картера, до кінця урочистостей.

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Трамп підписав документ, що «скасовує майже 80 деструктивних і радикальних виконавчих актів попередньої адміністрації».

Серед указів – про вихід США з Паризької угоди щодо клімату і документ, що зобов'язує всіх федеральних співробітників повернутися в офіси, припинивши практику роботи з дому.

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Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Однак його адміністрація поки не має таких програм, а більшість діючих схвалені Конгресом.

Указ передбачає перевірку відповідності програм політичним цілям нової адміністрації для ухвалення рішення щодо їх продовження чи скасування.

У документі йдеться, що «індустрія іноземної допомоги не відповідає американським інтересам і у багатьох випадках суперечить американським цінностям».

«Жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента США», – заявив він.

Наразі не зрозуміло, скільки програм зачепить цей указ, оскільки фінансування багатьох вже погоджено Конгресом, а гроші мають бути витрачені, якщо ще не витрачені.

Деякі з найбільших одержувачів американської допомоги – Ізраїль ($3,3 млрд на рік), Єгипет ($1,5 млрд) і Йорданія ($1,7 млрд) – навряд чи побачать різке скорочення, оскільки ці суми включені у довгострокові пакети і регулюються договірними зобов'язаннями.

Фінансування агентств ООН, зокрема миротворчих, правозахисних і у справах біженців, було традиційною мішенню для республіканських адміністрацій, які намагалися їх урізати.

Однак раніше США вийшли з Ради ООН з прав людини, а з березня 2024 року Сполученим Штатам заборонено фінансувати Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР).

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Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади вже з 1 лютого.

Це є надзвичайною зміною у торгівельній політиці, яка може підвищити ціни для американських споживачів (наразі між трьома країнами діє угода про вільну торгівлю).

Однак указ, який ЗМІ називають "проміжним", не запроваджує глобальні мита, які Трамп обіцяв, будучи кандидатом.

Зокрема, крім мит на товари з Канади та Мексики, він обіцяв запровадити 20% мито на товари з інших країн та 60% – на товари з Китаю.

Відповідаючи під час церемонії підписання в Овальному кабінеті на запитання щодо Китаю, Трамп зазначив, що значні мита, які він запровадив під час своєї першої каденції, досі діють. Що ж до глобальних мит, Трамп наголосив: «Ми можемо зробити це, але ми ще не готові.

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Трамп офіційно оголосив про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Причинами стали «помилки організації у боротьбі з пандемією Covid-19, що почалася у китайському місті Ухань, неспроможність ВООЗ вирішувати інші глобальні кризи, невдачі у впровадженні реформ та залежність від політичного впливу країн-членів.

Трамп заявив, що США витрачали на ВООЗ значно більше коштів, ніж інші країни, і додав, що організація «продовжує вимагати несправедливих виплат» від Сполучених Штатів.

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Повне помилування 1,5 тисячі засуджених за штурм Капітолія у січні 2021 року.

Трампа розраховує на їхнє звільнення найближчими годинами.

Загальна кількість засуджених у справі Капітолія приблизно 1600 осіб.

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Щодо завершення війни в Україні за 24 години Трамп сказав, що «пройшло тільки пів дня – подивимось».

І анонсував, що найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним. Також він висловив думку, що російський авторитарний лідер має бути зацікавлений у закінченні війни через проблеми в російській економіці і великі втрати на фронті.