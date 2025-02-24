Шлях до миру від Обрана і Трампа

Генеральна Асамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни РФ проти України

Дві резолюції ООН щодо війни РФ проти України

Генасамблея ООН прийняла дві резолюції щодо війни РФ проти України – колективну за участі понад 50 країн та американську.

За українську резолюцію проголосували 93 країни, проти – США та РФ, Білорусь. Китай утримався. Американську резолюцію також підримало 93 країни. Україна утрималася, адже там не згадується РФ як країна – агресор.

Резолюція США називається «Шлях до миру».

Поправку про «першопричини конфлікту» не врахували, тому РФ проголосувала проти, хоча російський представник назвав резолюцію «кроком у правильну сторону».

США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок».

Представник Росії в ООН Василь Небензя закликав проголосувати проти української резолюції. Також він запропонував поправку з закликом «негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин» до резолюції від США.

Представниця США закликала інші країни на Генасамблеї не голосувати за правки РФ до своєї резолюції.

У колективній резолюції Росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У американському варіанті Росія не визнається країною-агресоркою. Угорщина стала співавторкою цієї резолюції.

Раніше адміністрація президента Трампа попросила Україну відкликати резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення, що засуджує війну, яку розв'язала Росія.