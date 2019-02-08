Російським спостерігачам нічого робити на українських виборах

Ми шануємо наших міжнародних партнерів, але ми твердо захищатимемо наші національні інтереси

Мій виступ щодо заборони допуску російських спостерігачів на українські вибори. Як співавтор цього закону звернула увагу на наступне: ВР висловлює глибоке занепокоєння тим, що ОБСЄ / БДІПЛ в своєму звіті щодо виборів президента РФ і Держдуми жодного слова не вказали про те, що результати цих виборів були сфальсифіковані, бо їх незаконно проводили в анексованому Криму. Й заяви ОБСЄ, що, мовляв, в Криму вони не моніторили вибори, тому й в звіті про фальсифікації нічого немає, не витримують жодної критики.

Закликала наших європейських відмовитися від подвійних стандартів - бо навряд чи російських спостерігачів запросили б на вибори мера в Солсбері. Чому тоді Україну закликають терпіти росіян на наших виборах.

Нагадала, що більшість українських політиків - в чорних списках РФ і ми не можемо поїхати в РФ на судилища, аби підтримати наших полонених. З якого дива ми маємо пускати держдумівців, які голосували за анексію Криму і введення військ в Україну? Це злочинці, й ми від Держдуми вимагаємо одного - негайно вивести війська і віддати нам Крим і Донбас.

Ми шануємо наших міжнародних партнерів, але ми твердо захищатимемо наші національні інтереси.

Ми запрошуємо всі міжнародні місії, ми будемо раді бачити на наших виборах великі делегації ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПАРЄ, ООН. Але росіян там не буде. Це рішення українського парламенту. Крапка.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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