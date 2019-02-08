Саме цим і займаються жінки-депутати у «радикальній» фракції Ляшка

Ми з пані Супрун і іншими українськими жінками - політиками й надалі не збираємося толерувати хамство

Олег розбушувався. То з Супрун воює, то з Іриною Геращенко.

Лайкають це відверте хамство дівчата з його фракції, з якими він розмовляє таким самим зверхньо - хамовитим тоном й на підвищених децибелах, й депутатство яких полягає в ходінні хвостиком за вождем.

Ну, ми з пані Супрун і іншими українськими жінками - політиками й надалі не збираємося толерувати хамство. Будемо лікувати, друзі):

Джерело: блог Ірини Геращенко

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