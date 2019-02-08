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    Думки вголос

    Саме цим і займаються жінки-депутати у «радикальній» фракції Ляшка

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Саме цим і займаються жінки-депутати у «радикальній» фракції Ляшка

    Ми з пані Супрун і іншими українськими жінками - політиками й надалі не збираємося толерувати хамство

    Олег розбушувався. То з Супрун воює, то з Іриною Геращенко.

    Лайкають це відверте хамство дівчата з його фракції, з якими він розмовляє таким самим зверхньо - хамовитим тоном й на підвищених децибелах, й депутатство яких полягає в ходінні хвостиком за вождем. 

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    Ну, ми з пані Супрун і іншими українськими жінками - політиками й надалі не збираємося толерувати хамство. Будемо лікувати, друзі):

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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