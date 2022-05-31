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    Думки вголос

    Верховна Рада може зробити крок до диктатури

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Депутати так довго боролись із кнопкодавством, але дистанційне голосування відкриє безмежні можливості для маніпуляцій - Верховна Рада може зробити крок до диктатури
    Депутати так довго боролись із кнопкодавством, але дистанційне голосування відкриє безмежні можливості для маніпуляцій
    фото з відкритих джерел

    Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно

    Зненацька в пропозиціях роботи парламенту знову вигулькнув законопроєкт про дистанційне голосування.

    Його з маніакальним упорством намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово.

    Дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже два роки. То під приводом Covid-19, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози і тд.

    Позиція Європейської Солідарністі категорична. Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ невтік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях.

    Ми розглядаємо спробу нав’язати дистанційне голосування як остаточну втрату суб’єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах. Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу.

    Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті – це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада ЗСУ вибори війна Україна окупація парламент #stoprussia
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    Верховна Рада може зробити крок до диктатури