Парламент хоче перейти на дистанційне голосування. З'явився законопроєкт

Питання дистанційного голосування підійматися в Раді вже не вперше

В пропозиціях роботи парламенту знову з'явився законопроєкт про дистанційне голосування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Його з маніакально намагається протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово», – розповіла Геращенко.

За її словами дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки: то під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози.

Тим часом Веніславський назвав законопроект президента про розпуск КС абсолютно обґрунтованим.

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли законопроект про доступ поліції до телефонів і комп’ютерів українців.

Раніше міністерство інфраструктури має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про правила техогляду автомобілів. Повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.