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    Політика

    Парламент хоче перейти на дистанційне голосування. З'явився законопроєкт

    Рада хоче дистанційно приймати закони - Парламент хоче перейти на дистанційне голосування. З'явився законопроєкт
    Рада хоче дистанційно приймати закони
    ілюстраційне фото

    Питання дистанційного голосування підійматися в Раді вже не вперше

    В пропозиціях роботи парламенту знову з'явився законопроєкт про дистанційне голосування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

    «Його з маніакально намагається протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово», – розповіла Геращенко.

    За її словами дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки: то під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози.

    Тим часом Веніславський назвав законопроект президента про розпуск КС абсолютно обґрунтованим.

    Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли законопроект про доступ поліції до телефонів і комп’ютерів українців.

    Раніше міністерство інфраструктури має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про правила техогляду автомобілів. Повернення раніше скасованого в Україні обов’язкового техогляду для всіх легкових автомобілів – одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.

    Теги: росія окупанти війна Ірина Геращенко Україна окупація парламент #stoprussia
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    Парламент хоче перейти на дистанційне голосування. З'явився законопроєкт