Суркіс каже, що звинувачувати у слабкій грі «Динамо» треба не його, а Федерацію футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс обіцяє, що в наступному сезоні мовчати не буде ФК «Динамо»

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Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс нарікає на злі сили, які не дають фінансованій ним команді досягати великих перемог.

- На мене тиснути не потрібно, - грізно заявив Ігор Михайлович в інтерв'ю клубній прес-службі, звертаючись до критиків. - Тиск потрібно чинити на Федерацію футболу. Як тільки ми наближалися до суперника в чемпіонській гонці, відразу отримували вилучення. Згадайте матч в Олександрії, який ми програли. У ворота суперників пенальті не ставлять, а в наші в аналогічній ситуації призначають.

У нас є сили боротися за чемпіонство. І ми будемо боротися за чемпіонство. Ми будемо голосно кричати. У цьому сезоні кричати нам не потрібно було. Ми грали всі матчі вдесятьох, виховували характер. У наступному році, сподіваюся, введуть VAR. Нічого не вимагаю від Федерації футболу або Прем'єр-ліги крім рівних умов для всіх. Якщо нашого футболіста дискваліфікують на дві гри за якусь провину, таке ж покарання за таке порушення повинні давати і футболістові «Шахтаря», «Зорі» і будь-якої іншої команди. Щоб не говорили, що якийсь футболіст повинен зіграти з «Динамо», інакше матч буде нецікавим. А потім нашому футболісту в такій самій ситуації не дають зіграти. Правила повинні бути єдиними для всіх.

Часи змінилися. Федерація футболу повинна це розуміти. Молодий президент хоче, щоб у країні був порядок. І в своїй інавгураційній промові він сказав, що збірна Ісландії билася на чемпіонаті Європи гідно, і так само гідно повинна виглядати наша країна. Все повинно бути чесно, однаково для всіх. Хочу одного – рівних умов для всіх. І тоді я зможу запитувати за результат і з головного тренера, і з футболістів. А зараз мої футболісти скаржаться, що в кожній грі арбітри чіпляються за те, щоб когось вилучити. Ну не може бути такого, що ми всі матчі проводимо вдесятьох. А в паралельних іграх інших команд навіть попередження в таких самих епізодах не дають. Якщо ті люди, які відповідають за суддівство, хочуть спокійного життя, нехай звернуть на це увагу. У цьому сезоні я мовчати не буду.

Нагадаємо, що Григорій Суркіс, брат відомого борця за європейські цінності у футболі Ігоря Суркіса, вчора офіційно оголосив, що йтиме на парламентські вибори-2019 у складі прокремлівської опозиційної платформи «За життя».

Джерело: Офіційний сайт Динамо